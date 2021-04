Český senát schválil úpravu volebného zákona, po prijatí zmien chce opozícia rokovať o predčasných voľbách

Zmeny vo volebnom zákone

Opozícia chce predčasné voľby

29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Senát českého parlamentu schválil zmenu volebného zákona. Urobil tak pre zásah ústavného súdu, pričom potvrdil podobu, na ktorej sa zhodli aj poslanci dolnej komory parlamentu. Informuje o tom spravodajský portál iDNEs.cz.Vo februári ústavný súd v zákone zrušil pravidlá pre koalície aj spôsob rozdeľovania mandátov medzi stranami po voľbách za použitia d’Hondtovej metódy. Podľa neho tiež bolo veľmi prísne aditívne kvórum, keď koalícia dvoch strán musela vo voľbách prekročiť 10 percent a troch strán 15 percent hlasov.Po novom bude koalícia dvoch strán potrebovať osem percent hlasov a koalícia troch a viac strán najmenej 11 percent. Zachováva sa 14 volebných krajov, no mandáty sa majú prideľovať s použitím Imperialiho kvóty. Tá zvýhodňuje úspešnejšie strany, ale miernejšie ako predošlá metóda.Päť opozičných strán - Piráti, STAN, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 - chce po prijatí zmeny volebného zákona rokovať o možnosti rozpustenia Poslaneckej snemovne a predčasných volieb.Ak by sa pre rozpustenie našlo najmenej 120 hlasov, voľby by mohli byť už začiatkom júla.