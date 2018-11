Český spevák Pavel Bobek chýba na hudobnej scéne už päť rokov

Na snímke Pavel Bobek. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/Bratislava 20. novembra (TASR) – Pavel Bobek bol v bývalom Československu jedným z prvých interpretov klasického rock'n'rollu a country music. Medzi jeho najväčšie hity patrili piesne Oh, Ruby, nechtěj mi lásku brát, Lásko, mně ubývá sil, Můj rodný dům, Veď mě dál, cesto má, či Pojď stoupat jak dým. Od úmrtia speváka uplynie v utorok 20. novembra 5 rokov.Pavel Bobek sa narodil 16. septembra 1937 v Prahe. Po skončení gymnázia vyštudoval architektúru, absolvoval ju s titulom inžinier architekt (1961). V projektovej kancelárii pracoval spolu s hercom Petrom Nárožným, ktorý mal rovnakú profesiu.Vzorom Pavla Bobka boli americkí rokenroloví speváci, hlavne Buddy Holly. Už počas štúdia spieval s fakultnou skupinou FAPS. V roku 1958 sa zúčastnil súťaže Hľadáme nové talenty. Spevácku dráhu začínal v roku 1963 ako spevák skupiny Olympic. V marci 1964 nahral prvú skladbu Sweet Little Sixteen (v origináli Chuck Berry). S Olympicom spieval do roku 1965. Po odchode prijal angažmán v divadle Apollo a od roku 1967 bol členom divadla Semafor. Kým dovtedy spieval výhradne anglické texty, v Semafore postupne priberal do repertoáru aj piesne s českým textom.Od roku 1967 spieval s Country Beatom Jiřího Brabce, Semaforu ostal verný až do roku 1990. V roku 1975 mu vyšla prvá profilová LP platňa Veď mě dál, cesto má.Cenu Zlatá porta za zásluhy o rozvoj country hudby mu udelili v roku 1980.Spevák mal na svojom konte viac ako dvadsať štúdiových albumov a hitových výberoviek. Jeho úspešnú spevácku dráhu mapuje dvojkompilácia Čtyřicet hitů od A do Z (2006) a dvojkompilácia Pavel Bobek Antologie z októbra 2007.V marci 2010 vydal album s názvom Víc nehledám, ktorý je poctou Johnnymu Cashovi a ktorý nahrával v americkom Nashville.uviedol v roku 2010 spevák v booklete nového albumu.Speváka Pavla Bobka si vážili aj jeho kolegovia z hudobnej brandže.uviedol hudobný kritik Jiří Černý, ktorý oceňoval aj Bobkov výber vynikajúcich textárov.Frotman kapely Olympic hudobník Petr Janda označil Pavla Bobka za Američana v Prahe. Vždy mu vraj závidel, akú pohodovú hudbu robí.V roku 2012 v máji vydal Pavel Bobek album s názvom Kruhy. V posledných rokoch ho oceňovalo aj mladé publikum. Spevák bol vítaným hosťom letných festivalov, vrátane rockových - napríkald festival v Trutnove alebo Rock for People.Speváka Pavla Bobka uviedli 16. marca 2013 do Siene slávy českej populárnej hudby. Toto najvyššie ocenenie si prevzal v priebehu galavečera 22. ročníka udeľovania cien Anděl 2012 v pražskom Průmyslovom paláci. Za jeho mnohoročnú spevácku dráhu sa mu od publika dostalo zaslúžené standing ovation. Spevák sa divákom v hľadisku aj pri televíznych obrazovkách odmenil mixom najznámejších hitov.Pavel Bobek zomrel 20. novembra 2013 v Prahe vo veku 76 rokov.V roku 2014 rozdal Český rozhlas hudobné ceny s názvom Legenda Nočního proudu. Cena In Memoriam bola udelaná aj legedárnemu spevákovi Pavlovi Bobkovi.