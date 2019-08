Český súd poslal dvoch Slovákov do väzenia za dvojnásobnú vraždu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

České Budějovice 1. augusta (TASR) - Dvoch Slovákov poslal vo štvrtok český súd do väzenia za dvojnásobnú vraždu z januára minulého roka. Michaela K. si má odsedieť 28 rokov a Ján M. 27 rokov po tom, ako v obci Dobešice v okrese Písek dobodali manželov, ktorým ukradli 400.000 českých korún.Verdikt krajského súdu v Českých Budějoviciach zatiaľ nie je právoplatný, možno proti nemu podať odvolanie. Informácie priniesol spravodajský portál Novinky.cz.Trestný senát súdu dospel k záveru, že obžalovaní zasadili 59-ročnému mužovi a jeho 54-ročnej manželke celkovo 25 rán kuchynským nožom. "" uviedla v zdôvodnení rozsudku sudkyňa Olga Smrčková.Ján M. sa k vražde priznal. Tvrdil, že medzi jeho spoluobžalovanou a zavraždeným mužom došlo k prudkej hádke, pri ktorej muž údajne zaútočil nožom na Michaelu K. a jeho samotného bodol do ruky.povedal policajtom.Michaela K. vypovedať odmietla. Podľa svedkov zavraždený manželský pár vnímal túto 29-ročnú ženu ako vlastnú dcéru, no ona sa im "odvďačila" tak, že zavolala Jána M. a spáchala lúpežnú vraždu. Súdni znalci z odboru psychológie uviedli, že ani jeden, ani druhý obžalovaný necíti ľútosť.Páchatelia po vražde utiekli cez hranice a zadržala ich až po niekoľkých dňoch polícia v Rumunsku, pripomínajú Novinky.cz. Ján M. už bol v minulosti súdne trestaný a policajtom povedal, že sa pohybuje vo vysoko kriminálnom prostredí. Počas výsluchu popieral, že by sa jeho kamarátka Michaela K. bola podieľala na vražde.