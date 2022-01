Český útočník Kryštof Hrabík dostal v AHL stopku na 30 zápasov za rasistické gesto

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.1.2022 (Webnoviny.sk) - Český hokejový útočník Kryštof Hrabík dostal v zámorskej AHL exemplárny dištanc na 30 stretnutí za rasistické gesto voči súperovi. Hráč tímu San Jose Barracuda v zápase proti Tucsonu Roadrunners hranom 12. januára na adresu protihráča smeroval posunok, ktorý pripomínal pohyby opice.Terčom jeho rasistického útoku bol 25-ročný kanadský útočník tmavej pleti Bokondji Imama, ktorého rodičia v závere minulého storočia emigrovali z afrického Konga do Severnej Ameriky. Dvadsaťdvaročný pražský rodák môže v AHL hrať najbližšie až 3. apríla 2022. Okrem dištancu musí Hrabík absolvovať špeciálny program zameraný na inklúziu a proti rasizmu.Podľa vyhlásenia AHL môže český hokejista po 12. marci požiadať o skrátenie trestu, taký krok však neplánuje spraviť. "Prijímam následky svojho činu a proti trestu sa odvolávať nebudem. Veľmi sa hanbím za to, čo viedlo k mojej suspendácii. Veľmi ma to mrzí a beriem za to plnú zodpovednosť," reagoval Hrabík vo vyhlásení na sociálnych sieťach. Uviedol tiež, že gesto spravil v zápale boja a až neskôr si uvedomil, ako mohlo byť interpretované."AHL stojí plne za Bokom Imamom. Je neférové, že hráč sa stane terčom poznámok či gest na základe jeho rasy. Každý by mal byť posudzovaní len podľa toho, aké výkony podáva na ľade, akým je spoluhráčom v šatni a akým členom komunity je," uvádza sa vo vyhlásení prezidenta súťaže Scotta Howsona.