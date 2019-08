Český útočník Schick možno zamieri z Ríma do Lipska

Český hráč Patrik Schick, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 20. augusta (TASR) - Futbalový útočník v službách AS Rím Patrik Schick možno zamieri do Lipska.informuje internetový portál idnes.cz.O služby Schicka sa podľa medializovaných informácií zaujímajú tiež Fiorentina, Atalanta a Sampdoria, odkiaľ hráč do Ríma pred dvomi rokmi prestúpil. V drese AS však nenaplnil očakávania, v 58 súťažných stretnutiach strelil iba osem gólov.