Češky vo finále proti USA bez zranenej Karolíny Plíškovej

Na snímke Karolína Plíšková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 3. novembra (TASR) - Karolína Plíšková vynechá finále Pohára federácie, v ktorom si české tenistky zmerajú v Prahe (10.-11. novembra) sily s USA. Dôvodom je natrhnutý lýtkový sval a obnovenie chronických problémov so zápästím, informoval portál idnes.cz. Plíškovú nahradí v tíme Barbora Krejčíková.uviedla Plíšková.Češky sa prebojovali do šiesteho finále v priebehu uplynulých ôsmich rokov. Pod vedením kapitána Petra Pálu v rozhodujúcom súboji o cennú trofej ešte neprehrali, triumfovali v rokoch 2011, 2012, 2014, 2015 aj 2016.Američanky pricestujú do českej metropoly bez Sloane Stephensovej, Madison Keysovej i sestier Sereny a Venus Williamsových. Kapitánka Kathy Rinaldiová nominovala kvarteto Danielle Collinsová, Sofia Keninová, Alison Riskeová, Nicole Melicharová.