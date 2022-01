Českých hokejistov „hodili do jedného vreca“ s Rusmi, kvôli nim sa z MSJ vrátia do Európy o deň neskôr

Svoju úlohu zrejme zohral aj alkohol

Oba tímy mali rovnaké mikiny

Českí hokejisti majú čisté svedomie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.1.2022 (Webnoviny.sk) - Po predčasnom konci majstrovstiev sveta hokejistov do 20 rokov v kanadských mestách Edmonton a Red Deer sa slovenskí reprezentanti už dostali domov, no mladí Česi nemali toľko šťastia.Hráči ČR sa mali do Európy dostať linkovým letom spoločnosti Air Canada z Calgary do nemeckého Frankfurtu, a vo vlasti mali byť v sobotu. Stane sa tak až o deň neskôr, pretože doplatili na nevhodné správanie ruskej výpravy, ktorá sa mala do Nemecka prepraviť spolu s Čechmi a Fínmi. Do Frankfurtu napokon odleteli iba Fíni."Bola to poriadne zvláštna situácia. Prišli sme na letisko v Calgary približne tri hodiny vopred. Naši hráči si šli nakúpiť suveníry z Kanady a časť hráčov telefonovala domov svojim rodinám. Naopak, hráčov ruského tímu sme videli sedieť v bare. Našich chlapcov som vopred upozornil, aby počas celého pobytu na letisku mali nasadenú ochranu tváre a dodržiavali rozostupy," informoval manažér českého tímu Otakar Černý podľa webu hokej.cz.Všetky výpravy aj ďalší pasažieri potom nastúpili do lietadla."Musíme podotknúť, že už v tú chvíľu sme si všimli že niektorí členovia ruskej výpravy hygienické pravidlá evidentne nedodržiavajú a úlohu v tom zohral zrejme aj alkohol. Jeden z členov ruského realizačného tímu dokonca fajčil v tuneli pred nástupom do lietadla," pokračoval Černý.Niektorí spolucestujúci sa na správanie Rusov sťažovali posádke, preto prišlo k vyprázdneniu stroja. "Letušky ako vinníkov celej situácie označili mladíkov šedých mikinách," povedal Černý. A v tom bol problém, keďže ruský aj český tím mal tento odev rovnaký, rozdielne boli len nápisy krajín."Prakticky len z tohto dôvodu nás v úvodzovkách hodili do rovnakého vreca ako Rusov a povedali nám, že celá ruská a česká výprava nesmie do lietadla nastúpiť. Fíni, ktorí mali oblečenie v modrobielej kombinácii, dostali povolenie nastúpiť a odletieť. Zástupcom Air Canade sme asi 30 minút vysvetľovali, že naši hráči nič neporušili, ich rozhodnutie už nešlo vziať späť. Ľahko bizarné na celej situácii je, že po odlete lietadla sa nám zástupcovia Air Canada ospravedlnili a na ich náklady nám zaistili hotel a let do Frankfurtu v rovnaký čas o deň neskôr. Uistili nás tiež, že nepoletíme rovnakým strojom ako ruskí hokejisti," dodal manažér českého tímu.Otakar Černý tiež povedal, že za hráčov svojho tímu by dal ruku do ohňa."Máme čisté svedomie a sme presvedčení, že naši hráči nič neporušili, nikto z nich nebol upozornený letuškami ani len na zle nasadené rúško. Naopak, niektorí Rusi rúško ani nemali, čo niektorí kanadskí cestujúci brali ako poburujúce a sťažovali sa na to letuškám. Sme napokon radi, že situáciu sa podarilo vyriešiť a napokon zostaneme v Kanade v úvodzovkách len o 24 hodín dlhšie," dodal pre hokej.cz.Len na pripomenutie, juniorský svetový šampionát v ľadovom hokeji sa mal v Kanade konať až do 5. januára, no stúpajúci počet prípadov pozitívnych testov na koronavírus v jednotlivých tímoch spôsobil zrušenie MSJ.