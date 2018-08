Českých vojakov, ktorí zahynuli v Afganistane, povýšili in memoriam

Ilustračné foto. Foto: TASR / AP Foto: TASR / AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 7. augusta (TASR) - Troch českých príslušníkov misie NATO v Afganistane, ktorých v nedeľu na severovýchode krajiny pripravil o život samovražedný útočník, v utorok minister obrany ČR Lubomír Metnar povýšil na návrh generálporučíka Aleša Opatu, náčelníka Generálneho štábu Armády ČR, in memoriam do hodnosti štábnych práporčíkov.Telá Martina Marcina, Kamila Beneša a Patrika Štěpánka Armáda ČR prepraví v stredu do vlasti, informoval v utorok zástupca náčelníka jej generálneho štábu Jiří Verner.Nad územím ČR budú vojenský špeciál s telesnými pozostatkami padlých sprevádzať stíhačky Gripen.Informoval o tom internetový server Novinky.cz.Na pietnej slávnosti na pražskom letisku sa zúčastnia popri rodinných príslušníkoch zosnulých aj najvyšší ústavní činitelia ČR, prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš.