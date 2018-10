Českých voličov čakajú v piatok a sobotu komunálne i senátne voľby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 1. októbra (TASR) - Nadchádzajúce voľby do obecných zastupiteľstiev a tretiny Senátu, ktoré českých voličov čakajú v piatok a sobotu, budú mať niektoré špecifiká. Informoval o tom v pondelok spravodajský portál Novinky.cz. Voliči totiž budú môcť voliť kandidátov z viacerých strán. V niektorých obvodoch budú navyše voliči vhadzovať do urien až tri hlasovacie lístky.Vo voľbách do zastupiteľstiev môžu českí voliči využiť maximálne toľko hlasov, koľko členov zastupiteľstva sa volí. Vo veľkých mestách sa tak môžu stretnúť s veľkými zoznamami, na ktorých budú mená všetkých strán a kandidátov.Volič môže krížikom označiť jednotlivých kandidátov. Zároveň sa môže rozhodnúť zvoliť stranu, potom však jej kandidáti získajú hlasy podľa poradia na kandidačnej listine. Hlasujúci môže taktiež označiť konkrétnu stranu a súčasne jednotlivých kandidátov z iných strán. Jeho hlasy potom získavajú označení kandidáti a ostatné sa pripočítajú označenej strane, respektíve jej kandidátom podľa poradia na kandidátke.V komunálnych voľbách sa voličské preukazy nevydávajú, pretože mimo trvalého bydliska nie je hlasovanie možné.Vo volebných miestnostiach sa niektorí voliči navyše stretnú s rôznymi farbami volebných obálok a hlasovacích lístkov. Podľa Sone Krpálkovej z Českého štatistického úradu majú pre voľby do zastupiteľstiev obcí obálky a hlasovacie lístky farbu sivú a pre voľby senátne farbu žltú.Hlasovací lístok pre voľbu do zastupiteľstva mesta a hlasovací lístok pre voľbu do zastupiteľstva mestskej časti či obvodu vloží hlasujúci občan do jednej obálky určenej pre voľby do zastupiteľstiev obcí. Tretí lístok vloží do obálky určenej pre senátne voľby.Senátne voľby sa v Česku uskutočnia v 27 obvodoch. Prvé kolo prebehne spolu s komunálnymi voľbami v piatok a sobotu. Prípadné druhé kolo senátnych volieb sa uskutoční o týždeň neskôr, uzatvárajú hlasovací manuál Novinky.cz.