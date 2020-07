Českým občanom po Slovinsku obmedzili vstup aj Lotyšsko a Estónsko

Občanom Českej republiky v piatok krátko po Slovinsku obmedzili vstup na svoje územie i Lotyšsko a Estónsko. Informoval o tom server iDNES.cz s odvolaním sa na české ministerstvo zahraničných vecí.





Lotyšsko zaradilo ČR do skupiny tzv. žltých krajín. To znamená, že po príchode či prílete do tejto krajiny sa budú musieť Česi podrobiť 14-dňovej karanténe. Opatrenie platí od piatkového popoludnia. České ministerstvo upozornilo, že karanténu nebude možné nahradiť negatívnym testom na nový koronavírus. Dodalo, že lotyšské úrady zoznam bezpečných krajín aktualizujú v týždennom intervale.Nariadenie začalo platiť z dôvodu, že Česká republika bola na základe epidemiologickej situácie zaradená lotyšským centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb do tzv. žltej skupiny krajín. "To znamená, že kumulatívny počet chorých na COVID-19 za posledných 14 dní prekročil 15 osôb na 100 tisíc obyvateľov," píše na svojej stránke české veľvyslanectvo v Rige.K podobnému opatreniu pristúpilo aj Estónsko. České ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Česko nespĺňa kritériá pre krajinu, ktorej občania môžu voľne vstúpiť na územie Estónska. "V týždni od 6. do 12. júla preto musia Česi po príchode do Estónska povinne absolvovať dvojtýždňovú karanténu," spresnil rezort diplomacie.Podmienky pre cestovanie českých občanov ako prvé v piatok sprísnilo aj Slovinsko. Česi sa budú musieť na slovinských hraniciach preukázať negatívnym testom na COVID-19 a platnou rezerváciou ubytovania. V opačnom prípade budú musieť ísť na 14-dňovej do karantény, pripomína portál iDNES.cz.Vrátiť sa však do ČR môžu bez obmedzenia. "Pre občanov, ktorí cestujú do Chorvátska, sa nič nemení. Mali by sa ale držať odporúčania, aby tranzit vykonali čo najrýchlejšie," spresnil minister zahraničných vecí Tomáš Petříček.Česká vláda sa domnieva, že rozhodnutie Slovinska nie je objektívne, pretože okrem okresu Karviná je epidemiologická situácia v Česku pokojná.