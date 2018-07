Česmadu sa nepáči situácia po hlasovaní o medzinárodnej doprave v EP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 6. júla (TASR) - Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia nie je spokojné so vzniknutou situáciou po tom, ako poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu (4. 7.) s rozdielom dvoch hlasov zamietli pozmeňujúce návrhy k reforme pravidiel týkajúcich sa cezhraničnej nákladnej dopravy v EÚ. Predloženú legislatívu vrátili späť do Výboru EP pre dopravu na prepracovanie.konštatovala hovorkyňa združenia Česmad Martina Baumann. Naďalej tak podľa jej slov platí pre dopravcov národná mzdová a sociálna legislatíva v konkrétnych krajinách EÚ, čo výrazne komplikuje voľný pohyb tovarov a finančne a administratívne zaťažuje slovenských dopravcov.avizovala Baumann. Pripomenula, že Česmad Slovakia intenzívne komunikoval počas celého roka so slovenskými europoslancami, Medzinárodnou úniou cestnej dopravy IRU, Ministerstvom dopravy a výstavby SR, partnerským združením z ČR ČESMAD Bohemia, asociáciami cestných dopravcov východnej Európy a Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli s cieľom presadiť pozitívne znenie uvedenej legislatívy v prospech slovenských dopravcov.dodala hovorkyňa.Európska legislatíva má upraviť podmienky vysielania a odpočinku vodičov nákladnej dopravy, tiež aj pravidlá kabotáže, čiže prepravy v rámci jedného členského štátu zabezpečovanú dopravcom z iného členského štátu po vyložení pôvodného cezhranične prevážaného nákladu.