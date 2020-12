Cesta do Žiliny bude vlakom kratšia a lacnejšia. Komerčné názvy rýchlikov postupne miznú. Do Tatier prídu na nové koľaje prvé švajčiarske vlaky

Bratislavu so Splitom v letnej sezóne 2021 dvakrát týždenne spojí autovlak



Zavedenie nového autovlaku z Bratislavy do chorvátskeho Splitu. Vlak bude premávať dvakrát týždenne počas letnej sezóny – od 18. 6. do 10. 9. 2021. Z Bratislavy hl. st. bude vlak EN 1251 odchádzať vždy v utorok a v piatok o 15:51 a do Splitu dorazí na druhý deň tesne pred 10:00. Zo Splitu bude vlak EN 1250 vyrážať každú stredu a sobotu po 16:00, do Bratislavy hl. st. príde nasledujúce ráno pred 11:00. Cestujúci si budú môcť vybrať z lôžkových i sedačkových vozňov a súčasťou vlaku bude aj vozeň na prepravu automobilov. V lôžkových vozňoch bude cestujúcim počas celej cesty k dispozícii aj občerstvenie. Jednosmerný lístok bude stáť od 29,90 €.



Celoročný priamy vlak, ktorý spojí Bratislavu s rakúskym mestom Mürzzuschlag, ktoré sa nachádza v schneeberských Alpách. Lyžiarsko-turistické regionálne expresy budú premávať celoročne každú sobotu a nedeľu. Vlak REX 7788 bude zo stanice Bratislava-Petržalka odchádzať o 06:11, príchod do Mürzzuchlagu bude mať o 09:10. Opačným smerom pôjde z Mürzzuschlagu REX 7797 o 16:46 a do stanice Bratislava-Petržalka dorazí o 19:44. Vlaky zastavia aj v staniciach Semmering a Spital am Semmering, ktoré poskytujú priamy prístup do lyžiarskych areálov.



Predĺženie trasy vlakov EC 130 a EC 131 (Budapešť – Bratislava – Varšava) až do/z bieloruského Brestu, kde bude vytvorený prestup na hotelový vlak do/z Minska aj Moskvy.





Česko



Vlaky Ex 120, Ex 121, Ex 124, Ex 125, Ex 128 a Ex 129 budú do odvolania premávať len v úseku Olomouc – Horní Lideč.



Vlaky Ex 122, Ex 123, Ex 126 a Ex 127 budú do odvolania premávať len v úseku Olomouc – Púchov.



Vlaky Ex 141, Ex 142, Ex 144 a Ex 145 budú do odvolania premávať len v úseku Čadca – Žilina.



Vlak SC 242 bude vedený len 19., 24. a 31. XII. 2020, v ostatné dni nebude v celej trase Košice – Praha hl. n. premávať do odvolania.



Vlak SC 243 bude vedený len 18., 23. a 30. XII. 2020, v ostatné dni nebude v celej trase Praha hl. n. – Košice premávať do odvolania.



Vlaky R 340 a R 341 budú do odvolania premávať len v úseku Čadca – Banská Bystrica.



Vlaky EN 442 a EN 443 budú do odvolania premávať len v úseku Žilina – Humenné.



Priamy lôžkový vozeň č. 380 na linke Prešov – Košice – Zvolen – Bratislava – Brno – Praha bude vedený nasledovne:



smer Prešov – Praha ide v F/@ – D/E v období 18./19. XII. 2020 – 10./11. I. 2021, nejde 23./24., 24./25., 25./26., 30./31. XII., 31. XII./1. I., 1./2. I.,



smer Praha – Prešov ide v F/@ – D/E v období 20./21. XII. 2020 – 11./12. I. 2021, nejde 24./25., 25./26., 27./28. XII., 31. XII./1. I., 1./2., 3./4. I.





Maďarsko



Vlak EC 274 bude do odvolania premávať len v úseku Budapest-Nyugati pu. – Břeclav.



Vlaky EC 270, EC 275, EC 278, EC 279 a EC 280 budú do odvolania premávať len v úseku Budapest-Nyugati pu. – Brno hl. n.



Vo vlakoch EC 172, EC 173, EC 130 a EC 131 nebudú do odvolania radené reštauračné vozne.



Vo vlakoch EN 476 a EN 477 nebudú do odvolania radené lôžkové ani ležadlové vozne.





Zrealizované a plánované, už podpísané, investície súčasného manažmentu ZSSK do vozidlového parku:



celkový objem: 160 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2020 – 2022 (2 ks EJ sú už v prevádzke)



nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský a Trenčiansky kraj)







celkový objem: 77 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2019 – 2021 (15 ks DMJ je už v prevádzke)



nasadzovanie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj)







celkový objem: 38,8 milióna eur



predpokladané dodanie: 2021 – 2022



nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)







celkový objem: 66,8 milióna eur



predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (32 ks nových vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)







celkový objem: 37,8 milióna eur



predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (39 ks modernizovaných vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)







celkový objem: 3,9 milióna eur



predpokladané dodanie: 2016 – 2020 (37 ks renovovaných vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)





Aktuálne pripravované projekty ZSSK prechádzajúce príslušnými kontrolami:



predpokladaná hodnota zákazky: 76 284 000 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj



predpokladaný podpis zmluvy: 04/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023







predpokladaná hodnota zákazky: 32 200 000 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj



predpokladaný podpis zmluvy: 12/2020



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 09/2023







predpokladaná hodnota zákazky: 33 093 333 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj



predpokladaný podpis zmluvy: 12/2020



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 09/2023





10.12.2020 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zabezpečuje pre cestujúcich jednoduchú, bezpečnú a ekologickú formu hromadnej dopravy. V nedeľu 13. 12. 2020 vstúpi do platnosti Cestovný poriadok 2020/2021 (CP 2020/2021).Po novom príde k skráteniu cestovného času rýchlikov z Bratislavy do Žiliny o 3 minúty, zníži sa kilometrická vzdialenosť z 203 km na 201 km a zároveň bude cestovné lacnejšie o 8 centov – z pôvodných 9,38 € na 9,30 €.V Tatrách aktuálne (6. 7. 2020 – 6. 2. 2021) realizuje manažér železničnej infraštruktúry – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) rekonštrukciu ozubnicovej trate medzi železničnými stanicami Štrba a Štrbské Pleso. Po zrekonštruovanej trati budú už budúci rok premávať nové hybridné vozidlá (5 ozubnicových jednotiek a 1 multifunkčný rušeň), ktoré pribudnú do vozidlového parku ZSSK už v prvom kvartáli 2021. Vozidlá, ktoré budú vhodné pre imobilných cestujúcich a budú vybavené klimatizáciou, elektrickými zásuvkami, wi-fi pripojením, priestorom na odkladanie bicyklov, lyží, snoubordov a kočíkov, budú na trate nasadzované podľa odovzdania trate po rekonštrukcii.Diaľkové vlaky budú mať od 13. 12. 2020 nové názvy. ZSSK prechádza od jednotlivých, resp. komerčných pomenovaní k jednotnému názvosloviu podľa liniek a k zaužívaným názvom pribudnú nové: TATRAN (R 6XX, RR 76X), TATRAN ZEMPLÍN (R 614, R 615), POVAŽAN (RR 7XX), GEMERAN POĽANA (R 800, R 801), GEMERAN (R 81X, R 931), URPÍN (R 83X, R 84X, Ex 530), FATRAN (94X, R 95X, R 34X), ZAKARPATIA (RR 96X) a BELIANSKY EXPRES (RR 83XX), HORNÁD (EC 1XX).Na linke Bratislava – Dunajská Streda – Komárno bude po takmer 9 rokoch opäť jazdiť národný dopravca. ZSSK v spolupráci s rakúskymi ÖBB zabezpečí dopravu na tejto linke 59 vlakmi. V pracovných dňoch bude v čase dopravnej špičky medzi Bratislavou a Komárnom 60-minútový takt (základný interval: 2-hodinový takt), v úseku Bratislava – Dunajská Streda 30-minútový takt (základný interval: 1-hodinový takt) a v úseku Bratislava – Kvetoslavov 20-minútový takt. Cestujúcim bude SUPERGARANCIA ZSSK pri meškaniach garantovať odškodnenie až do výšky 100 % zaplateného cestovného.Cestujúci zo Žilinského a Trenčianskeho kraja sa môžu tešiť na nové elektrické nízkopodlažné jednotky, ktoré postupne nahradia aktuálne jazdiace staršie vozidlá. Prvý "PANTER" z celkového počtu 25 kusov vykonal svoju prvú jazdu aj s cestujúcimi 1. 12. 2020, aktuálne sú v prevádzke už dve vozidlá. Moderné elektrické bezbariérové jednotky s klimatizáciou, wi-fi a rýchlosťou 160 km/h budú postupne nasadzované do prevádzky najmä na tratiach Žilina – Trenčín, Žilina – Čadca, Čadca – Zwardoń, Žilina – Liptovský Mikuláš.Vo zvolenskom regióne taktiež došlo k výraznému zlepšeniu cestovania vlakmi. Na prímestské spoje bolo postupne nasadených dosiaľ 15 nových moderných dieselmotorových jednotiek, ktoré sú vybavené wi-fi, klimatizáciou, elektrickými zásuvkami, bezbariérovým WC i plošinou umožňujúcou bezbarierový nástup do vlaku vo vybraných železničných staniciach. Spolu 21 vozidiel bude premávať na tratiach Zvolen – Banská Bystrica – Brezno, Zvolen – Fiľakovo, Zvolen – Vrútky – Prievidza a Fiľakovo – Jesenské – Rimavská Sobota – Tisovec.Na južnej trase bude cestujúcim k dispozícii minibar. Prísľub, že služba občerstvenia bude od nového cestovného poriadku pre cestujúcich dostupná, dal ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi priamo Filip Hlubocký, keď spolu 2. 10. 2020 cestovali južnou trasou. Generálny riaditeľ ZSSK svoj sľub dodržal a pilotná prevádzka minibaru na linke Bratislava – Zvolen – Košice bude spustená v 4 vlakoch. Pôjde o 2 vlaky odchádzajúce z Košíc (R 810 s odchodom o 05:23 a R 814 s odchodom o 13:23) a 2 vlaky idúce z Bratislavy (R 811 s odchodom o 08:04 a R 815 s odchodom o 16:04). Minibar bude prechádzať vozňami 1. aj 2 triedy a cestujúci si budú môcť vybrať z ponuky napríklad bagety, sendviče, teplé nápoje (káva, čaj), minerálky, sladené vody i džúsy či drobné občerstvenie (čipsy, oriešky, keksy, cukríky, croissanty...).hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.dodáva.Veľkými novinkami,budú:V medzištátnej doprave bude aj naďalej premávať 6 rýchlovlakov. Jeden pár rýchlovlakov railjet xpress spája Slovensko s Rakúskom a Švajčiarskom (Bratislava – Viedeň – Zürich), dva páry rýchlovlakov SC Pendolino jazdia medzi Slovenskou a Českou republikou (Košice – Bratislava – Praha).Ďalšie tlačové správy k Cestovnému poriadku 2020/2021 nájdete tu:Keďže aktuálne železničnú dopravu ovplyvňuje pretrvávajúca pandémia COVID-19, uvádzame prehľad obmedzení platných od 13. 12. 2020. Uvedené obmedzenia sú dočasné, po uvoľnení opatrení budú vlaky postupne obnovené do pôvodnej trasy.ZSSK v súvislosti s pandémiou COVID-19 musela pristúpiť k viacerým obmedzeniam vlakovej dopravy. Momentálne obmedzenia: Doprava s Ukrajinou je stále pozastavená až do odvolania. Do/z Rakúska nie sú vedené vlaky IC 44 a 45 (Košice – Viedeň). V rámci vnútroštátnej dopravy aj naďalej nebudú vedené vlaky InterCity. Železničná doprava s Poľskom je obnovená takmer v plnom rozsahu. Všetky aktuálne informácie nájdete na webe ZSSK à https://www.zssk.sk/koronavirus/ 25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) - projekt EÚ21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) - projekt EÚ5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň - projekt EÚ35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) - vlastné zdroje51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz - vlastné zdroje37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) - vlastné zdroje9 ks elektrických jednotiek – vypísaná verejná súťaž35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt – ukončená verejná súťaž, čaká sa na podpis zmluvy17 ks nových osobných vozňov – ukončená verejná súťaž, čaká sa na podpis zmluvyĎalšie projekty sú vo fáze posudzovania štúdií uskutočniteľnosti.Informačný servis