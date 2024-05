Cesta k zdraviu môže začať už v práci! Union zdravotná poisťovňa spúšťa 15. ročník renomovanej súťaže Zdravá firma roka

29.5.2024 (SITA.sk) - Ergonomické stoličky, prednášky o prevencii rakoviny či možnosť masáží priamo na pracovisku. K spokojnosti zamestnancov prispievajú práve benefity, ktoré môžu súvisieť aj so zdravím a prevenciou. Union zdravotná poisťovňa otvorila už 15. ročník unikátnej súťaže Zdravá firma roka, v ktorej sa spoločnosti rôznych kategórií inšpirujú v starostlivosti o zdravie a well-being svojich zamestnancov.Ako ostať fit aj v práci a prečo imunita nemá počas pracovnej doby prestávku? Na tieto a rôzne iné otázky zodpovedali spíkri odbornej konferencie Zdravá firma roka , ktorú Union už tradične organizuje pri príležitosti spustenia ďalšieho ročníka prestížnej súťaže. Od roku 2010 sa do projektu zapojilo takmer 300 spoločností, odborná komisia hodnotí ich prístup k prevencii, výžive, podpore športu, ergonómii či starostlivosti o duševné zdravie. Tohtoročná konferencia (29. 05.) sa sústredila na prevenciu a zdravie žien na pracovisku. Medzi hosťami panelových diskusií nechýbali zvučné mená známych lekárov, špičkových odborníkov či influencerov."V Unione vnímame prevenciu ako našu vlajkovú loď, je vždy lepšie ochoreniam predchádzať než ich liečiť. V práci trávi každý z nás veľa času, je teda prirodzené zamýšľať sa nad tým, ako vieme motivovať zamestnávateľov k zlepšovaniu podmienok pre zdravie priamo na pracovisku," vysvetľuje Jozef Koma, riaditeľ Union zdravotnej poisťovne. "Našu tohtoročnú konferenciu sme zasvätili zdraviu žien. V panelových diskusiách sme hovorili o prevencii rakoviny, zdravom stravovaní, inklúzii žien po materskej dovolenke či vytváraní podmienok pre ženy v období perimenopauzy. Veľkú pozornosť venujeme aj duševnému zdraviu či prevencii vyhorenia. Samozrejme, priestor sme poskytli aj samotným firmám, pretože zdieľanie skúseností je skutočne inšpiratívne."Medzi hostí Zdravej firmy roka patril známy lekár Boris Bajer, podnikateľka Tatiana Ondrejková, investigatívna novinárka Laura Kellö Kalinská, odborníčky na oblasť psychológie či neurodiverzity i členky občianskeho združenia Amazonky, ktoré pomáha s osvetou o onkologických ochoreniach. Konferenciu zdravotnej poisťovne Union moderovala zaujímavá dvojica influencerov - lekár Victor Ibara má k prevencii blízko, Oli Džupinková má zas skúsenosť s vyhorením a na podujatí sama hovorila o svojom období pracovného voľna (sabatikal), ktoré sa stáva trendom aj v mnohých slovenských firmách."Keď sme pripravovali konferenciu, pýtali sme sa firiem, ktoré sa do našej súťaže prihlasujú, v akej oblasti sa chcú najviac posunúť. Rezonuje práve duševné zdravie, mnohí zamestnávatelia s nami konzultovali aj odporúčania ohľadom odborných prednášok. Sme radi, že nás vnímajú ako svojho partnera, na ktorého sa môžu pri plánovaní aktivít pre zdravie a prevenciu ,svojich´ ľudí spoľahnúť. S radosťou spúšťame ďalší, už 15. ročník našej súťaže, a veríme, že sa prihlásia aj nové firmy zo všetkých kategórií. Počet zamestnancov nie je smerodajný, podstatná je vôľa a záujem podporovať svojich kolegov aj po takejto stránke," dodáva Tatiana Sýkorová, riaditeľka ľudských zdrojov Unionu.Záujemcovia nájdu všetky dôležité informácie, možnosť kontaktu aj inšpiratívne tipy pre vytvorenie zdravšieho pracovného prostredia priamo na webstránke projektu Informačný servis