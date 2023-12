Cesta medzi Tepličkou a Vikartovcami je opäť prejazdná, ďalší úsek medzi dvomi tatranskými obcami ostáva stále uzavretý

Otvorili istý úsek cesty

Výstraha stále platí

23.12.2023 (SITA.sk) - Cesta medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami v okrese Poprad je od nočných hodín. Informovala o tom Teplička prostredníctvom sociálnej siete.Úsek bol uzavretý od piatkového podvečera, odstraňovali tam nehody. Uzatvorená však ostáva cesta III/3601 medzi Štrbou a Šuňavou, kde sa tvoria snehové jazyky a záveje. Potvrdil to pre agentúru SITA riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský Ďalšie kritické úseky sa podľa Polomského podarilo udržať vrátane cesty do Starého Smokovca. Niektoré však v piatok večer zablokovali havarované autá, neprejazdná bola takto napríklad cesta z Popradu v smere na Spišské Bystré. Sprejazdniť sa ju podarilo ešte v piatok.Výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi, ako aj vetrom v okrese Poprad však naďalej platí, a to do 12:00. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal tiež druhý stupeň výstrahy pred vetrom na horách v polohách nad 1 800 metrov, ten platí do 11:00.Ďalšia výstraha sa týka vetra na horách nad pásmom lesa, platí do pondelka do 18:00. Prvý stupeň výstrahy pred snežením platí do polnoci, v okrese Poprad môže podľa SHMÚ miestami spadnúť do 15 centimetrov nového snehu.