Cesta mládeže v Malackách dostane nový asfalt

Malacky 4. augusta (TASR) - Cesta mládeže v Malackách dostane nový asfaltový povrch. Informuje o tom mesto na svojom webe.Rekonštrukcia, ktorá sa začne v pondelok (6.8.) by mala vrátiť komunikáciu do podoby z jesene 2016, keď ju mesto po rozsiahlej oprave za 400.000 eur odovzdalo do užívania. Nový asfalt však po necelom roku, v lete 2017, porušili plynári pri oprave potrubia. Rozkopávku pritom mestu neohlásili.Plánovaná oprava je preto výsledkom rokovaní medzi mestom a spoločnosťou SPP-distribúcia o náhrade škody.vysvetlil primátor Malaciek Juraj Říha.Asfaltovať sa bude aj ďalšia časť Cesty mládeže, od Hviezdoslavovej ulice smerom na nový cintorín. Povrch poškodilo vlani na jeseň vozidlo súkromnej spoločnosti, ktoré malo omylom spustenú radlicu.