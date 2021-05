O UNICEFe

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Netradičné varenie jednoduchých a chutných jedál z krajín, do ktorých sa zvyčajne nedostanete. Uvarte si ich so svojimi ratolesťami a dajte nám vedieť, aký mali u vás doma úspech. Nielenže sa naučíte variť nové netradičné jedlo, ale dozviete sa aj príbeh z krajiny, z ktorej jedlo pochádza.Každý z nás veľmi dobre pozná chuť našich tradičných bryndzových halušiek. Mnohí ich vieme skvele pripraviť. Avšak svetová gastronómia sa netočí iba okolo našich halušiek, českého "smažáku" alebo talianskych lasagní. Počuli ste už o palacinkách Turkana? Hovoríte že nie? Tak teraz by ste mali zbystriť pozornosť. Chceme Vám predstaviť projekt s názvom "Cesta okolo sveta v kuchyni" . Ak sa zaregistrujete prostredníctvom nášho formulára TU , budete si môcť navariť jednoduché a chutné jedlá z častí sveta, do ktorých sa väčšina z nás nedostane (Keňa, Uganda, Ukrajina, Haiti či India) a zároveň prostredníctvom tohto projektu pomôžete ľuďom, ktorí to veľmi potrebujú. Po registrácii Vám zašleme 5 emailov (každý piatok jeden). V každom z nich nájdete recept, informácie o danej krajine a príbeh z tejto krajiny. Vašou úlohou bude uvariť jeden z receptov, ktorý sa Vám najviac zapáči a zapojiť do varenia aj Vaše deti. Určite sa skvele zabavíte a dokonca sa aj niečo nové priučíte. Samozrejme by bola škoda, ak jedlo len uvaríte a nepodelíte sa s nami o to ako sa Vám darilo. Budeme radi ak fotku svojho jedla uverejníte na sociálnych sieťach a použijete hashtag #unicefslovensko alebo #cestaokolosvetavkuchyni a môžete prispieť aj svojou recenziou na jedlo, ktoré ste uvarili. Idete do toho s nami?UNICEF pracuje na tých najvzdialenejších miestach sveta, aby pomohol deťom v núdzi. Pôsobí vo viac ako 190 krajinách, pracuje pre každé dieťa, aby vytvoril lepší svet pre všetkýchInformačný servis