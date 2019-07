Cesta za športom či kultúrou sa začína už na čerpacej stanici OMV Foto: OMV Foto: OMV

Bratislava 2. júla (OTS) - Vďaka spolupráci so spoločnosťou Ticketportal môžu motoristi lepšie využiť svoj čas a kúpiť si ich po ceste do práce alebo domov.Pred začiatkom festivalovej sezóny už možno rozmýšľate na aké kultúrne podujatia vyrazíte. Vďaka možnosti zakúpiť si vstupenku na ktorejkoľvek čerpacej stanici OMV si teraz môžete vybrať z pestrej ponuky Ticketportalu aj na poslednú chvíľu.“ hovorí, Marketing Manager, OMV Slovensko. „“ dodáva.Tento rok Slovensko navštívia viaceré svetové hviezdy. Zákazníci si môžu vďaka Ticketportalu na čerpacích staniciach OMV zakúpiť vstupenky aj na Limp Bizkit, či Michaela Boltona. Veľkú šou môžu zažiť aj na koncerte Kandráčovcov alebo jedinečných predstaveniach SĽUKu či Lúčnice. Leto však ponúka aj skvelú Ibiza párty, festival Hip Hop žije alebo festival Lodenica.Aj preto sa oplatí sledovať OMV aj na Facebooku. Lístky na mnohé podujatia totiž možno aj vyhrať v niektorej z pravidelných súťaží, organizovaných v spolupráci so spoločnosťou Ticketportal.To, že OMV môže byť vašou bránou k hudobným a športovým zážitkom nie je prekvapenie. Čerpacie stanice OMV totiž už dávno nie sú len miestom na doplnenie paliva. Výborná gastronómia je už samozrejmosťou a motoristi si môžu svoju prestávku v jazde spríjemniť nielen dúškom kvalitnej kávy, ale i bagetami podľa receptu známeho šéfkuchára.Okrem toho však OMV ponúka vodičom možnosť efektívnejšie využiť ich čas. Cestou z práce alebo v blízkosti bydliska si môžu priamo na čerpacej stanici vyzdvihnúť doručenú zásielku od spoločností SPS alebo UPS. Do programu je už zapojených 71 čerpacích staníc, na ktorých zákazníci nájdu svoj balíček 24 hodín denne.