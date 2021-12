Cestári: Donovaly sú zasnežené, pre vybrané vozidlá je úsek uzavretý

Niektoré horské priechody (HP) pokrýva prevažne čerstvý, kašovitý až utlačený sneh do troch centimetrov. Vodičov o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.





Týka sa to HP Donovaly, Súľová, Grajnár, Huty, Štós, Čertovica, Besník a Vernár. "HP Donovaly je uzavretý pre vozidlá nad desať metrov celkovej dĺžky z dôvodu hustého sneženia," spresnili cestári.SSC ďalej informuje, že všetky sledované diaľničné úseky, cesty prvej, druhej a tretej triedy sú na území SR zjazdné a ich povrch je prevažne vlhký až mokrý. Cesty v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska pokrýva vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu do troch centimetrov, na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá do piatich centimetrov."V oblasti Kremnice je hmla s dohľadnosťou do 50 metrov," informovali. Ďalej upozornili, že v okolí lokalít Trstená a Petrovany je silný vietor.