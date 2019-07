Cestný prieťah Lendakom zrekonštruovali takmer za 118.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Lendak 16. júla (TASR) - V týchto dňoch odovzdali do užívania zrekonštruovaný úsek cesty takmer za 118.000 eur v obci Lendak v Kežmarskom okrese. Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) Marcel Horváth potvrdil, že ide o jednu z mnohých investícií do modernizácie cestnej infraštruktúry v podtatranskej oblasti, na ktoré kraj v tomto roku vyčlenil viac ako 3,2 milióna eur.Rekonštrukcia prieťahu obcou Lendak sa uskutočnila bez omeškania a výraznejších komplikácií. Nový koberec je položený na 920 metrov cesty v priemernej šírke 6,33 metra.“ konkretizoval Horváth s tým, že stavbu zrealizovala dodávateľská firma Swietelsky – Slovakia spol. s r. o.Podľa predsedu PSK Milana Majerského finančné prostriedky vyčlenené v tejto podtatranskej oblasti nie sú konečné.ozrejmil Majerský.Dodal, že v okresoch Kežmarok, Poprad a Levoča je v tomto roku zatiaľ naplánovaných vyše 30 investičných akcií, ktoré zahŕňajú prioritne rozsiahle opravy ciest, mostov, ale i sanáciu zosuvov vrátane prípravy projektových dokumentácií. Krajská samospráva len v podtatranských okresoch na ne doteraz vyčlenila zo svojho rozpočtu 3,245 milióna eur.Okrem opravy prieťahu v Lendaku sa už napríklad zrekonštruovali úseky ciest Poprad – Spišské Bystré, Veľká Lomnica – Stará Lesná, Dúbrava – Harakovce, či oprava odpočívadla na úseku Poprad – Vysoké Tatry. Aktuálne sa odstraňujú aj havarijné stavy na viacerých cestách II. a III. triedy - Tatranská Štrba – Štrba, Nová Lesná – prieťah, Batizovce – Gerlachov, Spišský Štiavnik – križovatka, Hozelec – prieťah, Veľká Lomnica – Stará Lesná, Ordzovany – Bijacovce, Spišské Podhradie – Katúň. Krajská samospráva v tomto roku chce v oblasti Tatier zrekonštruovať navyše päť mostných objektov vrátane mosta v Spišskej Belej a nad zubačkou v okolí Štrbského plesa.PSK do modernizácie ciest zapája aj zdroje Európskej únie. Najväčšou investíciou bude v tomto smere dlhoočakávaná rekonštrukcia cesty Poprad – Starý Smokovec za 2,8 milióna eur, kde sa hlavné stavebné práce začnú už začiatkom budúceho týždňa.