Cestovanie do Česka bude pre Slovákov jednoduchšie, od pondelka nás zaradia medzi oranžové krajiny

5.6.2021 (Webnoviny.sk) - Česko zaradí Slovensko od pondelka 7. júna medzi oranžové krajiny, teda krajiny so stredným rizikom nákazy COVID-19 . Pribudne tam aj Nemecko. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS).Priblížil, že občanom či obyvateľom Slovenska bude pri cestách do Česka stačiť, ak sa preukážu negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín, ktorý absolvujú ešte na Slovensku. Pred vstupom na územie Českej republiky vyplnia príjazdový formulár.Klus doplnil, že oproti aktuálnemu stavu, keď je Slovensko ešte zaradené na zozname červených krajín, občania či rezidenti SR už od pondelka nebudú musieť absolvovať po príchode do Česka karanténu, ktorú mohli ukončiť len negatívnym PCR testom vykonanom na vlastné náklady v Českej republike.Pripomenul, že ak doba pobytu osoby prichádzajúcej zo Slovenska nepresiahne na území Česka 24 hodín, môže vstupovať na územie Českej republiky z akýchkoľvek dôvodov a bez povinnosti vyplniť príjazdový formulár, ako aj bez povinnosti preukázať sa negatívnym testom či povinnosťou absolvovať izoláciu.Do Česka bez akýchkoľvek obmedzení môžu cestovať aj tí, ktorí sa preukážu slovenským národným certifikátom o vykonanom očkovaní na Slovensku, a to už po 22 dňoch od prvej dávky vakcinácie.„Stačí len vyplniť príjazdový formulár. Toto platí aj pre tých, ktorí sa preukážu potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie viac ako pred 180 dňami, pričom v takomto prípade už bez povinnosti vyplniť príjazdový formulár," dodal štátny tajomník.