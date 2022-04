Cestovanie do Portugalska bude jednoduchšie, krajina výrazne uvoľnila podmienky vstupu do krajiny

23.4.2022 (Webnoviny.sk) - Portugalské úrady výrazným spôsobom uvoľnili pre cestujúcich zo zahraničia podmienky vstupu do krajiny. S platnosťou od piatku 22. apríla nie je pri vstupe do krajiny potrebný negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu na koronavírus. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Portugalské úrady tiež zrušili podmienku registrácie cestujúcich pred vycestovaním do krajiny. Povinná už nie je ani karanténa. Nové pravidlá sa týkajú všetkých, teda zaočkovaných aj nezaočkovaných osôb.Dôvodom rušenia opatrení je čoraz viac sa zlepšujúca situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Rezort diplomacie však pred cestou odporúča overiť si aktuálne informácie týkajúce sa pandémie a tiež podmienky prepravných spoločností, ktorými sa Slováci do Portugalska rozhodnú cestovať.