Cestovanie, eurofondy, lepšie príjmy i životná úroveň. Vymenoval europoslanec Mihál prínosy slovenského členstva v EÚ

Obrovský prínos pre Slovensko

V únii sme slobodnejší

23.4.2024 (SITA.sk) - Europoslanec Jozef Mihál tvrdí, že na Slovensku v súčasnosti považujeme členstvo našej krajiny v Európskej únii za samozrejmosť a po 20 rokoch si občania už ani neuvedomujú, ako sa po vstupe do bloku zlepšili ich životy a akým spôsobom v súčasnosti žijú.„Ja by som poprosil každého, aby sa na chvíľočku zastavil a skúsil sa vo svojej mysli vrátiť do rokov 2003 a 2004, ako každý z nás v tom čase žil, ako fungoval, aký mal povedzme príjem, akú životnú úroveň mala jeho rodina a ako mohol cestovať, a aby si to porovnal s tým, ako žijeme teraz. Je to obrovský rozdiel po ekonomickej stránke. Spolu sme tiež silnejší, pokiaľ ide napríklad o obranu a zahraničnú politiku, aj keď to momentálne nie je ideálne,“ uviedol Mihál v rozhovore pre agentúru SITA.Slovensko vstúpilo do Európskej únie 1. mája 2004. O niekoľko dní oslávi 20. výročie tohto pravdepodobne najvýznamnejšieho míľnika v ére samostatnosti. Podľa Mihála má EÚ pre Slovensko a jeho občanov obrovský prínos.„Možnosť cestovať za prácou, možnosť bez akýchkoľvek obmedzení pracovať v akejkoľvek európskej krajine, realizovať sa, zarobiť si, ale aj prejaviť svoj talent, ak to na Slovensku nie je možné. Môžeme podnikať, bez akýchkoľvek bariér vyvážať naše výrobky, poskytovať naše služby klientom v iných členských štátoch. V tomto je Európska únia jediné územie bez akýchkoľvek bariér a my to s veľkou radosťou využívame,“ poznamenal.Mihál zdôraznil, že keby Slovensko nebolo v EÚ, bolo by to úplne niečo iné. „Môžeme si porovnať výšku miezd, aká bola pred 20 rokmi a aká je teraz. Vezmite si eurofondy... Keby sme neboli v Európskej únii, tak veľa vecí, ktoré sme vybudovali v našich mestách a obciach, by sme dnes nemali, pretože boli postavené z eurofondov. Len škoda, že ich nevieme lepšie čerpať, ale za to si môžeme sami.“Exminister práce, sociálnych vecí a rodiny poukázal aj na možnosti cestovania, ktoré pred vstupom do EÚ Slováci nemali, či ďalšie benefity, z ktorých môžu profitovať vďaka členstvu v Únii.„Za rovnakú cenu môžete telefonovať z vášho mobilu z Nemecka, z Portugalska alebo z Prešova, keď voláte svojej rodine. Keď už ste trebárs vo Švajčiarsku, vybehne na vás SMS-ka, že tam už roaming neplatí a budete platiť obrovské peniaze za to, že si niečo pozriete na internete. Toto si treba uvedomiť. My to už berieme tak automaticky, že cestujeme, nestojíme na hraniciach,“ povedal Mihál a pripomenul, ako to vyzeralo pred dvomi desaťročiami.„Išli ste niekde k moru a päťkrát ste stáli na hraniciach. Colníci vás kontrolovali, či niečo nepašujete. Tie časy sú dávno preč. Sme slobodnejší, vieme si užívať, vieme si lepšie zarobiť. To všetko nám priniesla Európska únia. Navyše sa rozšírila o ďalšie krajiny, kde radi chodíme a ktoré radi navštevujeme,“ uzavrel Mihál svoje zhodnotenie významu slovenského členstva v EÚ.