Cestovanie košickou MHD od 1. septembra zdražie

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 31. augusta (TASR) – Cestovanie košickom mestskou hromadnou dopravou (MHD) bude od nedele (1. 9.) drahšie. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) pristúpi k avizovanej zmene tarify, ktorú začiatkom júla odobrilo mestské zastupiteľstvo. Zároveň sú do nedele do 12.00 h z technických príčin vypnuté všetky automaty na predaj cestovných lístkov. Platnosť papierových, ktoré sa doposiaľ dali zakúpiť, vyprší 15. septembra.Po novom sa napríklad zruší štvorzastávkový lístok a za 30-minútový základný cestovný lístok pasažieri nezaplatia 60, ale 90 centov. Polhodinový zľavnený lístok zdražie na 45 centov, čo rovnako predstavuje 50-percentný nárast. O polovicu viac ako doteraz zaplatia cestujúci aj za nočný základný 60-minútový lístok a lístok zakúpený u vodiča. SMS lístok bude drahší o 30 centov, stáť bude 1,10 eura .Ako mesto predtým uviedlo, chce zvýhodniť pravidelných cestujúcich pasažierov, ktorí cestujú na predplatené časové lístky. Tí za takzvaný základný mesačník zaplatia 25 eur, 90-dňový časový lístok oproti pôvodnej cene zdražie o 15 eur a na obdobie 180 dní o 26 eur. Ročný predplatný časový lístok bude stáť 242 eur. Ceny za predplatené časové lístky sa pre deti, študentov a seniorov nezmenia.Bezplatne budú v košickej MHD aj naďalej cestovať deti do šiestich rokov, ťažko zdravotne postihnutí (ŤZP), a to aj so sprievodom, ktorí si vybavia čipovú kartu, či seniori nad 70 rokov. Za určitých podmienok nebudú musieť platiť ani držitelia medaily MUDr. Kňazovického či nositelia Diamantovej Janského plakety.Okrem ďalších zmien sa od septembra zníži aj veková hranica na poskytnutie zľavneného cestovného pre deti, a to zo 16 na 15 rokov.Vedenie mesta aj DPMK pri predkladaní návrhu na zdraženie cestovného v Košiciach argumentovalo tým, že posledná zásadná zmena tarify bola uskutočnená pred 12 rokmi. Úprava cien by mala prispieť k zníženiu strát v DPMK, ale aj k zlepšeniu poskytovaných služieb a k zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich. Uvedené zmeny by mali DPMK ročne priniesť zvýšenie tržby o 2,6 milióna eur.uvádza dopravný podnik na svojej webovej stránke s tým, že od pondelka 2. septembra do piatka 13. septembra vymení vo svojom zákazníckom centre na Bardejovskej ulici všetky nespotrebované cestovné lístky v prípade, ak cestujúci preukáže ich kúpu pokladničným bločkom. Bez neho bude možné vymeniť cestovné lístky maximálne do hodnoty päť eur na jednu osobu.Tiež pripomína, že od nedele dôjde aj k zmenám cestovného poriadku liniek 20L a 23 a od pondelka, keď sa začína školský rok, bude prevádzka liniek MHD v pracovných dňoch v režime ako v dňoch školského vyučovania. Po prázdninovej prestávke bude zároveň pokračovať v prevádzke školských spojov a zachádzok spojov k školám v jednotlivých mestských častiach.