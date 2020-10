Cestovanie po Európe by mala uľahčiť koronamapa, krajiny chcú prijať spoločný semaforový systém

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2020 - Krajiny Európskej únie sa v súvislosti s pandémiou koronavírusu pripravujú na prijatie spoločného semaforového systému na koordináciu cestovania po eurobloku. V snahe zabezpečiť, že členské štáty nebudú navzájom zatvárať hranice a pristupovať k nezosúladeným opatreniam ako počas prvej vlny v marci, prišla Európska komisia so spomenutým návrhom.Kľúčovým opatrením bude spoločná tzv. "koronamapa" vytvorená Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb. Tá podľa početnosti jednotlivých ohnísk nákazy roztriedi európske regióny na zelené, oranžové a červené zóny.Podľa najnovšieho návrhu by červenými zónami mali byť oblasti, kde je celkový počet novo oznámených prípadov COVID-19 viac ako 50 na 100-tisíc ľudí počas ostatných 14 dní a percento pozitívnych testov dosahuje najmenej 4 %. Do červenej zóny budú patriť aj regióny, ktoré budú mať percento pozitívnych testov nižšie ako 4 %, ale zároveň budú mať celkový počet prípadov viac ako 150 na 100-tisíc osôb.Vzhľadom na veľmi vysoký počet infikovaných na celom kontinente by v súčasnosti mala byť väčšina eurobloku klasifikovaná ako červená alebo oranžová.