Cestovanie pre Slovákov sa ešte viac skomplikuje, režim na hraniciach bude prísnejší a obmedzia aj lety

Nepredvídateľný vývoj

Pri cestovaní využite registráciu či aplikáciu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) upozorňuje na prísnejšie obmedzenia režimu na hraniciach v Európskej únii (EÚ) a vo svete.Rezort diplomacie v súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou vo svete v dôsledku pandémie COVID-19 naďalej odporúča slovenským občanom necestovať do zahraničia. Informoval o tom Tlačový odbor MZVEZ SR Rezort diplomacie pripomína, že viaceré krajiny v súčasnosti sprísňujú podmienky vstupu na svoje územie a obmedzujú letecké spojenia. Z dôvodu nepredvídateľného a rýchlo sa meniaceho vývoja prijímaných opatrení vo svete sa podľa rezortu občan SR v prípade vycestovania do zahraničia vystavuje riziku obmedzenia možností návratu zo zahraničia či komplikáciám pri cestovaní.„V prípade, ak je vaša cesta nevyhnutná, odporúčame si vždy preveriť podmienky s príslušnou leteckou spoločnosťou, uzavrieť adekvátne cestovné poistenie a informovať sa o opatreniach v cieľovej, ako aj tranzitnej krajine,“ upozorňuje rezort. V súčasnosti platí uvoľnený hraničný režim pri návrate z Austrálie, Číny, Fínska, Islandu, Južnej Kórey, Nového Zélandu, Singapuru a Taiwanu.MZVEZ SR zároveň pripomína, že podmienky návratu do SR, karanténne opatrenia a povinnosti po návrate v súlade s platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) , aktuálne predpisy a tlačivá súvisiace s cestovaním sú zverejnené na webovej stránke ministerstva, ako aj na stránke korona.gov.sk.Po príchode z krajín, ktoré sa nenachádzajú v platnej vyhláške ÚVZ SR, je osoba povinná najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky zaregistrovať sa na webovej stránke https://korona.gov.sk/ehranica/.Počas pobytu na území Slovenskej republiky platí povinnosť preukázať sa na požiadanie príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky potvrdením o registrácii. V prípade núdze sa môžu občania SR obrátiť na zastupiteľský úrad SR akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza, alebo na Konzulárne centrum/Diplomatickú službu MZVEZ SR.Rezort zároveň odporúča slovenským občanom, aby pri cestovaní do zahraničia využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke MZVEZ SR, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka