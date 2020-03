Cestovné kancelárie nedokážu uspokojiť nároky klientov na vrátenie peňazí, jediným riešením sú poukážky

Ďalšie balíky opatrení

26.3.2020 - Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) očakáva od novej vlády zmiernenie ich povinností vyplývajúcich zo zákona o zájazdoch. Podobný prístup má aj väčšina ich kolegov z Európskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr (ECTAA).Ako pre agentúru SITA uviedla generálna sekretárka asociácie Jana Varinská, v tomto momente vidia ako jediné riešenie dať možnosť cestovným kanceláriám vydať poukážky klientom, ktorí si kúpili zájazdy a spojené cestovné služby napríklad do 6. apríla. Na základe poukážok, resp. voucherov, by klienti mohli čerpať zájazd v budúcom, pre cestovanie bezpečnom období."Nie je možné pre cestovné kancelárie uspokojiť všetky nároky klientov na vrátenie peňazí, pretože tieto boli už uhradené dodávateľom služieb v zahraničí a splnili si tak svoju povinnosť. Toto riešenie neohrozí štátnu pokladňu a pomôže zachrániť prostriedky klientov, uchráni cestovné kancelárie od úpadkov a pomôže v budúcnosti znovu naštartovať cestovný ruch," dodala Varinská.V tomto momente podľa nej žijú prítomnosťou a tá ich natoľko zamestnáva, že o budúcnosti nemajú čas rozmýšľať a je pre nich otvorená.Prezident Zväzu cestovného ruchu SR (ZCR) Marek Harbuľák pre agentúru SITA uviedol, že okrem okamžitých opatrení na zmiernenie dopadov koronavírusu na celé odvetvie bude potrebné prijať aj ďalšie balíky opatrení."Od okamžitých opatrení očakávame nástroje, ktoré pomôžu udržať zamestnanosť a likviditu predovšetkým malých a stredných podnikov. Sú však ďalšie oblasti, ktorým sa bude nevyhnutné venovať, keďže predpokladáme, že prijaté opatrenia a reštrikcie budú trvať dlhšie ako len do konca marca," upozornil Harbuľák, ktorý je zároveň aj generálnym manažérom Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS)."Ak to všetko skončí a začneme fungovať, bude potrebné okrem iných aktivít masívnejšie naštartovať podporu prezentácie a propagácie Slovenska nielen na domácom trhu, ale predovšetkým v zahraničí," poznamenal.Zväz cestovného ruchu SR pre kritickú situáciu v tomto odvetví už vyzval vládu urýchlene prijať opatrenia, aby sa zabránilo prepúšťaniu zamestnancov a celkovému kolapsu tohto sektora ekonomiky. Navrhované opatrenia by podľa zväzu mohli zmierniť mimoriadne negatívne dopady koronavírusu na celé odvetvie cestovného ruchu.Profesijné organizácie a zamestnávatelia združení v ZCR žiadajú vládu o minimalizovanie platieb štátu pre zamestnávateľov v oblasti daní a odvodov s odkladným účinkom, či zavedenie refundácie mzdových nákladov počas trvania opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia.Žiadajú tiež zabezpečenie preklenovacích bezúročných pôžičiek pre malé a stredné podniky s predĺženou lehotou splatnosti na zabezpečenie likvidity a elimináciu kontrolnej činnosti orgánov a sankcií za nedodržanie lehôt a vybraných povinností zamestnávateľov, ktoré nesúvisia s dodržiavaním opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia.Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska podporila výzvu Zväzu cestovného ruchu SR voči vláde."AHRS si uvedomuje, že prvoradou prioritou vlády je chrániť zdravie a životy občanov SR. Zároveň upozorňuje, že ubytovacie a stravovacie služby ako prvé čelia negatívnym prejavom šírenia ochorenia," informoval prezident AHRS Tomáš Ondrčka.Vláda by podľa neho mohla použiť verejné financie, ale aj deklarovanú pomoc z prostriedkov Európskej únie na úplnú alebo čiastočnú sanáciu odvetvia cestovného ruchu.