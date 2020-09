Cestovné lístky z autobusov poslúžia v Trnavskom kraji aj ako vstupenky do divadla či múzeí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Cestovné lístky z prímestských autobusov v Trnavskom samosprávnom kraji môžu cestujúci použiť ako vstupenky do kultúrnych inštitúcií kraja. Platí to pre lístky kúpené od 16. do 22. septembra, tie je potom možné až do 16. októbra použiť na voľný vstup do Divadla Jána Palárika v Trnave, do šiestich múzeí alebo dvoch galérií v kraji.Trnavská župa sa aj týmto spôsobom zapojí do Európskeho týždňa mobility. V utorok 22. septembra, počas Dňa bez áut, budú môcť ľudia cestovať prímestskými autobusmi zadarmo, ak sa preukážu vodičským preukazom.„Rozvoj ekologických a nemotorových foriem dopravy je jedna z našich najväčších župných i globálnych výziev. Darí sa nám zavádzať inovácie vo verejnej autobusovej doprave, čím prispievame k jej zatraktívňovaniu. Ľudia si obľúbili a využívajú najmä službu Autobus na zavolanie či rodinný cestovný lístok za symbolické jedno euro. Mimoriadne ma teší, že naše tradičné zapojenie sa do Európskeho týždňa mobility je po prvýkrát prepojené s kultúrnym vyžitím,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič Cieľom Trnavskej župy je znižovať nepriaznivé vplyvy dopravy na životné prostredie, preto v rámci aktivít Európskeho týždňa mobility popularizuje medzi verejnosťou verejnú autobusovú dopravu.