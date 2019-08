Cestovné poistenie? Oplatí sa mať celoročné

Poistenie ako benefit. Ale s úskaliami

15.8.2019 (Webnoviny.sk) -Poistenie je pri cestách do zahraničia nevyhnutnosťou. Ak sa turista vyberie na dovolenku s cestovnou kanceláriou, základné poistenie má obvykle v cene samotného zájazdu. Pri cestách na vlastnú päsť treba vyberať a zvažovať. "Pri cestovaní si ľudia často neuvedomujú, že sa často poisťujú zbytočne jednorazovo, hoci viac sa oplatí zaplatiť si celoročné cestovné poistenie," hovoríktorá zastrešuje finančných sprostredkovateľov na báze pool manažmentu.Ak si rodina alebo jednotlivec dopraje jednu peknú letnú dovolenku, v zime lyžovačku napríklad v Alpách a dva predĺžené výlety, za celoročné cestovné poistenie zaplatí menej, ako keď sa budú poisťovať na každú z týchto udalostí zvlášť.Cestovné poistenie býva často benefitom, ktorý dostanete za nízky poplatok k platobnej karte, prípadne k iným finančných produktom. V takýchto prípadoch však treba mať dobré oko na detaily alebo kvalitného finančného sprostredkovateľa."Primárne si treba všímať, kde všade takto získané poistenie platí – či len v európskych krajinách alebo pri cestovaní do celého sveta," upozorňuje Michal Holienčin. Takisto si podľa neho treba pred vycestovaním overiť, na aké všetky riziká sa takéto poistenie vzťahuje – či sú v ňom len liečebné náklady alebo aj pripoistenie batožiny, úrazu či zodpovednosti za škodu.Posledné menované – poistenie občianskej zodpovednosti za škodu – býva často súčasťou poistenia nehnuteľnosti. Uplatňuje sa pri náhrade škody, ktorú klient neúmyselne spôsobí napríklad v hoteli, v ktorom sa ubytuje. Alebo pri náhrade škody, ktorú nechtiac spôsobí inému dovolenkárovi. Aj tu si však treba dať pozor na to, aké má poistka pokrytie."Aj tu je problém, že nie vždy má takéto poistenie platnosť na celý svet. Väčšinou sa vzťahuje len na Európsku úniu alebo je obmedzené na škody, ktoré spôsobíte na Slovensku. Aj v tomto prípade si treba podrobne prezrieť regióny, ktoré cestovné poistenie pokrýva," spresňuje M. Holienčin.Ďalšou kategóriou, kde môžete s cestovným poistením pri poistnom plnení naraziť, sú rizikové alebo adrenalínové športy. S klasickým športovaním počas dovolenky počíta už základné cestovné poistenie. Pri športoch, kde je riziko úrazu či zranenia väčšie, sa však obyčajne treba pripoistiť.Z letných vodných športov to platí napríklad pre už spomínaný wakeboarding, surfing, vodné lyžovanie či rafting. "Treba odlišovať: poisťovne pristupujú k športom rôzne. Čo považuje jedna poisťovňa za klasický šport v rámci základného poistenia, to môže byť v inej poisťovni s veľkou rizikovou prirážkou," dodáva M. Holienčin.Poistné podmienky a výluky z poistného by si mali obzvlášť pozorne pri cestovnom poistení prečítať tehotné ženy a chronickí pacienti. Liečbu súvisiacu s tehotenstvom väčšinou poisťovne hradia len do 24., prípadne do 26. týždňa tehotenstva. "Treba si uvedomiť, že poisťovne kryjú nepredvídateľné udalosti. U tehotných žien treba však s komplikáciami počítať, je to predvídateľné riziko," dopĺňa M. Holienčin. Obmedzenia sa, samozrejme, netýkajú ochorení či úrazov budúcich mamičiek, ktoré s tehotenstvom nesúvisia.Podobná je situácia pri pacientoch s chronickým ochoreniami, z ktorých sa liečia. Hoci sa poisťovňa pri cestovnom poistení na choroby nemusí priamo opýtať, problém môže nastať pri poistnom plnení. "Treba si dobre prečítať poistné podmienky, prípadne sa v poisťovni dopredu opýtať, ako by v prípade takéhoto pacienta riešila konkrétnu situáciu," uzatvára M. Holienčin.Vykľučkovať z bludiska ponúk cestovného poistenia pomáhajú cestovateľom skúsení finanční sprostredkovatelia alebo kvalitné internetové porovnávače. Cestovné poistenie porovnávajú z hľadiska dĺžky cesty či podľa účelu zájazdu.V základnom cestovnom poistení býva obyčajne lekárske ošetrenie v prípade ochorenia, prípadne hospitalizácia. V prípade smrti klienta sa poistenie vzťahuje aj na prevoz na Slovensko.Ostatné riziká súvisiace s cestovaním – batožinu, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu, úraz či právnu ochranu – si treba obvykle pripoistiť alebo si priplatiť vyšší balík. Pripoistenie budete potrebovať aj pri dobrodružných dovolenkách, poistiť sa dajú aj náklady na záchranu či pátranie. V niektorých poisťovniach sú už v základnom balíku.Pozor však na alkohol. Ak má vplyv na úraz či inú udalosť, ktorá sa vám stala, poisťovňa vám môže pre alkohol krátiť alebo zamietnuť poistné plnenie.Inzercia