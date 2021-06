Cestovné poistenie sa rozšírilo o krytie ochorenia COVID-19, každá poisťovňa má inú ponuku

Pripoistenie v čase pandémie

poisťovne

poisťovní

Allianz má krytie COVID-19

poisťovne

Krátkodobé špeciálne pripoistenie

Uniqa a jej poistenie

Netreba pozerať len na cenu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.