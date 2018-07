Cestovné pripoistenie nie je ruleta. Stavte na to, čo naozaj potrebujete

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 3. júla 2018 (WBN/PR) - Málokto si pri poisťovaní batožiny uvedomuje, že poistenie kryje celú batožinu a náhrada škody za jednu vec je obvykle limitovaná. Ak si so sebou na cesty beriete cennosti, je vhodné zvlášť si ich pripojistiť. Ľahko sa totiž môže stať, že aj napriek uzavretému poisteniu, pri strate svojich osobných vecí nedostanete žiadnu finančnú náhradu.Na dovolenku by ste si mali brať len tie veci, ktoré potrebujete a drahé nadštandardné predmety si pripojistiť. Takéto pripojistenie vám zabezpečí plnenie jej plnej ceny. Nárokovať na náhradu škody si však môžete len v tom prípade, ak ste mali svoju batožinu uzamknutú.Nárok na plnenie poistenia pokrýva udalosti ako krádež, vlámanie, lúpež, zničenie, strata batožiny pri dopravnej nehode, pri prírodnej katastrofe, alebo v dôsledku ťažkého úrazu.Naopak, nárok na plnenie nevzniká pri dokladoch, cestovných lístkoch, USB kľúčoch, predmetoch zberateľskej hodnoty, alebo aj okuliaroch, protézach, zvieratách a pod.Pri lúpeži, vlámaní alebo krádeži auta, nezabudnite kontaktovať políciu a žiadajte od ních písomný záznam. Pokiaľ vznikne škoda na batožine v hoteli obráťte sa na prevádzkovateľa zariadenia, ktorý je povinný krádež či vlámanie potvrdiť. Pri strate alebo poškodení prepravcom si vyžiadajte potvrdenie o škodovej udalosti od zástupcu prepravcu. Ak neviete čo máte robiť, volajte asistenčnú službu, alebo svojmu finančnému poradcovi s ktorým ste poistenie uzatvárali. V prípade, ak sa predsa len rozhodnete uzavrieť si poistenie sami, poriadne si preštudujte čo máte v rámci batožiny poistené a do akej výšky.„Ľudia bývajú často zaskočení aj výškou poistného plnenia, nakoľko hodnota stratenej osobnej veci býva drahšia ako celé poistné plnenie priznané poisťovňou. Každé poistenie odporúčam prediskutovať s niekým, kto sa pohybuje na trhu a má skúsenosti s poisťovníctvom. Neodporúčam internetové porovnávače, nie sú zhodné a veľakrát ani aktualizované,“ uzavrela Martina Steiner z TOWER FINANCE.