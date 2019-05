Cestovný poriadok čakajú zmeny, pribudne prvý ranný vlak do Prahy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 27. mája (TASR) – Cestovný poriadok vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) 2018/2019 čakajú od 9. júna viaceré zmeny. Pribudne prvý ranný vlak medzi Bratislavou a Prahou, do Mukačeva na Ukrajine sa pôjde bez zdržania na hranici po prvorepublikovej trati a do Svätého Jura a Rače by malo smerovať viac spojov. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.Zmeny zahŕňajú nový spôsob vedenia vlakov do Pezinka, vo Svätom Jure a v bratislavskej Rači budú v pracovných dňoch zastavovať tri nové vlaky. Popoludní by tak na týchto zastávkach mali zastavovať vlaky každých dvadsať minút.ZSSK zároveň po šiestich rokoch obnovila osobnú vlakovú dopravu z Bánoviec nad Ondavou do Veľkých Kapušian. Štyri páry osobných vlakov by mali premávať počas pracovných dní.Nový pár vlakov kategórie railjet bude premávať medzi hlavnými mestami Slovenska a Českej republiky. Prvý ranný vlak je podľa Kováča vhodnou alternatívou pre cestujúcich, ktorí plánujú navštíviť Prahu len na jeden deň. Vyrážať by mal z Hlavnej stanice v Bratislave o 5.10 h, pričom príchod do Prahy je plánovaný na 9.07 h. Naspäť má vlak štartovať o 19.50 h a do Bratislavy by mal prísť o 23.43 h.Ako dodal Kováč, po zrekonštruovanej prvorepublikovej trati štandardného európskeho rozchodu sa do Mukačeva po prvý raz odvezú aj cestujúci z Košíc.priblížil Kováč s tým, že vlaky majú nadväzujúce prípoje na rýchliky do Bratislavy a Prahy.Novinkou je tiež vlak, ktorý bude počas letnej sezóny jazdiť z Popradu-Tatier do poľského mesta Muszyna. Ten bude podľa hovorcu slúžiť najmä turistom smerujúcim do Tatier, do kúpeľného mestečka Krynica-Zdrój alebo do Krakova.