Cestu do Jasnej poškodil silný dážď, polícia upozorňuje vodičov na obmedzenia (foto)

aktualizované 3. júla 2020, 18:35



3.7.2020 (Webnoviny.sk) -Silný dážď zasiahol počas noci zo štvrtka na piatok aj Demänovskú dolinu v okrese Liptovský Mikuláš a poškodil cestu II/584 v úseku nad Demänovskou ľadovou jaskyňou. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, vyhlásená tu bola mimoriadna situácia."Premávka v uvedenom úseku je riadená dočasnou svetelnou signalizáciou striedavo v jednom jazdnom pruhu. Vyzývame vodičov, aby v úseku zvýšili svoju pozornosť a rešpektovali dočasné dopravné značenie. Zároveň apelujeme na vodičov nákladných motorových vozidiel nad 7,5 tony, aby do ukončenia mimoriadnej situácie obmedzili prejazd uvedeným úsekom," uviedla polícia.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martina Remencová , na mieste dnes rokoval krízový štáb aj za účasti špecialistu, aby spolu so správcom cesty vyhodnotili stav škôd, ktoré prívalová voda napáchala."Na základe zistení pristúpime k zrýchlenému výberu projektanta a začneme so spracovaním projektu na opravu vozovky," povedal generálny riaditeľ Správy ciest ŽSK Pavol Liška.