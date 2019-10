Cestu Jána Pavla II. v Košiciach v tomto roku pravdepodobne neopravia

Na leteckej snímke sídlisko KVP v Košiciach. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Košice 1. októbra (TASR) – Frekventovanú komunikáciu na Ulici Jána Pavla II. v Košiciach v mestskej časti (MČ) KVP tento rok pravdepodobne neopravia. Mesto predpokladalo začiatok rekonštrukcie v mesiacoch júl – august. V apríli MČ listom informovalo, že verejné obstarávanie na dodávateľa realizuje. Doposiaľ ho však nevypísalo. Magistrát ako dôvod uviedol to, že chce, aby opravu cesty financoval developer a aby bol jej súčasťou aj cyklochodník. Pre TASR to povedal hovorca mesta Vladimír Fabian.V blízkosti uvedenej cesty, ktorú vlastní mesto, má vyrásť rezidenčný komplex.hovorí starosta mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP Ladislav Lörinc. Sumu, ktorú by si oprava necelého jedného kilometra cesty napokon vyžiadala, odhaduje zhruba na jeden milión eur. Podľa pôvodnej projektovej dokumentácie, ktorá nepočítala s cyklotrasou, by malo ísť o sumu 1,2 až 1,5 milióna eur.uviedol hovorca mesta s tým, že pôvodne sa mala cesta rekonštruovať len z vlastných zdrojov mesta.Lörinc hovorí, že o opravu žiada od roku 2017. „Všetky vedenia mesta sa vyhovárajú na plánovanú zástavbu. Viaceré projekty, ktoré sú v danej lokalite plánované, však nemajú stavebné povolenie, ani neprebehlo územné konanie," povedal. Kým sa reálne začne stavať, môžu podľa neho prejsť roky.Mesto Košice pritom 24. apríla zaslalo mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP list, v ktorom ho informovalo o plánovanej oprave miestnej komunikácie.uvádza v liste.Keďže sa v avizovaných letných mesiacoch práce nezačali, Lörinc sa podľa vlastných slov opäť obrátil na magistrát.uviedol. Ako povedal, už teraz je napojenie tejto cesty na Triedu KVP v čase rannej a popoludňajšej špičky za hranicou znesiteľnosti.Magistrát potvrdil, že verejné obstarávanie na rekonštrukciu cesty vypísané nebolo. Fabian ozrejmil, že v čase písaniu listu sa o jeho vypísaní uvažovalo. „Pár dní po zaslaní listu na MČ sme na základe odporúčaní z porady primátora mesta rozhodli postupovať iným spôsobom. V rámci novej stratégie mesta sme prehodnotili náš pôvodný zámer,“ uviedol.Podľa jeho slov už všetky ďalšie líniové stavby, ktoré mesto odvtedy schvaľuje, podliehajú komplexnému posúdeniu.spresnil s tým, že v súčasnosti sa pracuje na najoptimálnejšej podobe cyklochodníka v rámci Ulice Jána Pavla II. a jeho trasovaní.