Cestu medzi Partizánskym a Hradišťom začali rekonštruovať

Partizánske 15. augusta (TASR) - Jeden z najvyťaženejších úsekov na území Trenčianskeho kraja, cesta II/579, ktorá spája Partizánske s Hradišťom, sa dočkala rekonštrukcie. Na práce čakali obyvatelia mesta a okolia približne dva roky, Trenčiansky samosprávny (TSK) ich bude financovať z fondov Európskej únie.povedal vo štvrtok pri odovzdaní zhotoviteľovi stavby predseda TSK Jaroslav Baška.Cena za rekonštrukciu komunikácie podľa neho predstavuje viac ako 2,6 milióna eur.podotkol.Projekt počíta i so zvýšením bezpečnosti na úseku.načrtol Peter Tekeľ, riaditeľ závodu Bratislava firmy Eurovia SK. Rekonštrukcia podľa neho počíta s úpravou krajníc, rozšírením odbočenia, vybuduje sa tam tiež nová dažďová kanalizácia, osadia sa zvodidlá, osvetlia sa priechody.doplnil.spomenul primátor Partizánskeho a podpredseda TSK Jozef Božik. Zdržanie začiatku prác podľa neho spôsobilo opakovanie verejného obstarávania.poznamenal.Samospráva pripravuje i investíciu do chodníkov v blízkosti cesty, na ktorú čakala dva roky.dodal Božik.Investície do chodníkov v súvislosti s rekonštrukciou cesty plánuje aj samospráva Hradišťa, potvrdil starosta Miloš Baránik.