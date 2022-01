Cestu medzi Štrbou a Šuňavou museli uzavrieť, dopravu skomplikoval silný vietor a sneženie

Cestu udržiavajú pre záchranárov

Nový sneh a vietor robia starosti

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - Cesta tretej triedy medzi Štrbou a Šuňavou v Popradskom okrese je uzavretá. Potvrdil to pre agentúru SITA riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský.Dopravu v tomto úseku podľa jeho slov ešte ráno zablokoval kamión. To skomplikovalo prácu cestárom, ktorí v tom čase v danom úseku nemohli naplno vykonávať údržbu.Síce sa im cestu neskôr podarilo upraviť a sprejazdniť, po dohode s políciou ju uzatvorili.„Fúkal veľmi silný vietor, padalo veľa snehu. Zatvorili sme ju preto, aby nám tam autá nezapadli. Cestu udržiavame, ale snažíme sa ju nechať prejazdnú pre záchranné zložky,“ dodal.Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na piatok pre Popradský okres výstrahu prvého stupňa pred snežením, vetrom, snehovými jazykmi a závejmi.V okrese, najmä vo vyšších polohách na severe, by podľa neho mohlo spadnúť aj 20 centimetrov nového snehu.„Ak sa do toho pridá vietor, bude katastrofa. Zatiaľ je to však všetko pod kontrolou,“ podotkol na margo aktuálnej situácie pod Tatrami šéf cestárov.