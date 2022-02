Cestu medzi Štrbou a Šuňavou zasypal sneh a je neprejazdná, cestári musia riešiť aj ďalšie úseky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.2.2022 (Webnoviny.sk) - Cesta tretej triedy III/3061 medzi obcami Štrba a Šuňava v Popradskom okrese je pre snehové záveje uzavretá od nočných hodín. Potvrdil to pre agentúru SITA riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský.Nepredpokladá, že by bol úsek otvorený už štvrtok, keďže ho permanentne zafúkava. Cestári musia okrem toho po výdatnom stredajšom aj nočnom snežení dočisťovať ešte viaceré úseky pod Tatrami. Tie sú síce zjazdné, ale vodiči by podľa Polomského mali byť opatrní.„Snežilo v celej oblasti, teda dočistiť potrebujeme všetky cesty. Sneh nám robil problémy celoplošne,“ skonštatoval.Pre zlé poveternostné podmienky a skrížený kamión bol v stredu večer neprejazdný horský priechod Branisko. Podľa Polomského tam nasnežilo do 30 centimetrov snehu. Sprejazdniť sa ho podarilo približne dve hodiny po polnoci.Ako informovala polícia na sociálnej sieti, neprejazdný bol v stredu aj horský priechod Magura v Kežmarskom okrese, úsek sa podarilo otvoriť o 22:00.