Cestujete do Chorvátska? Takto sa vyhnete pokute za parkovanie

Bratislava 15. júla (TASR) - Platenie parkovného prostredníctvom SMS je v Chorvátsku možné, len ak si dovolenkári kúpia karty chorvátskych operátorov. Slovenský operátor takúto službu neposkytuje. Upozornili slovenskí policajti, ktorí počas sezóny pomáhajú v Chorvátsku. Informovala o tom hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová.," priblížila. Policajti sa podľa jej slov stretli aj s prípadom, kedy mal vodič na prednom okne zvnútra clonu proti slnku a parkovací lístok na sedadle a dostal pokutu. Baloghová zdôraznila, že vodič je povinný vyložiť parkovací lístok viditeľne pod čelné sklo vozidla.Doplnila, že so ZŤP preukazom je možné parkovať len na miestach na to určených, ak je vodič držiteľom európskeho preukazu.V prípade dopravnej nehody v Chorvátsku by mal vodič podľa slov policajtov najskôr zistiť, či došlo k zraneniam a volať na linku 112 alebo na číslo polície 192. "," vysvetlila Baloghová s tým, že ho vydajú o dva či tri dni za poplatok.Policajti tiež dovolenkárom pripomenuli, že sedemročné dieťa podľa chorvátskych predpisov možno prevážať na podsedáku len na zadných sedadlách, vpredu len dieťa v autosedačke do dvoch rokov. Upozornili aj na platnosť STK a emisnej kontroly, ktorá je v Európskej únii rovnako legislatívne upravená.V prípade straty dokladov sa podľa polície treba najskôr uistiť, či išlo naozaj o stratu, alebo sú doklady len niekde založené, potom to nahlásiť tamojšej polícii. "," priblížila hovorkyňa s tým, že na Slovensku si treba vybaviť nové doklady na polícii.