Cestujete do Spojeného kráľovstva? Pravidlá vstupu do krajiny budú prísnejšie

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - Spojené kráľovstvo z dôvodu výskytu novej mutácie koronavírusu omikron opäť sprísňuje pravidlá vstupu do krajiny. S platnosťou od utorka 7. decembra je potrebné sa pri vstupe do krajiny preukázať negatívnym PCR testom, ktorý nie je starší ako 48 hodín. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Nové opatrenie sa vzťahuje na zaočkovaných, aj na nezaočkovaných ľudí. Naďalej pritom ostáva v platnosti pravidlo, že sa cestujúci po príchode do Spojeného kráľovstva musia najskôr na druhý deň opäť podrobiť PCR testu a v izolácii ostať až do obdržania výsledku testu. Test je potrebné objednať si ešte pred cestou do Spojeného kráľovstva.„Cestujúci musí tiež vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho, takzvaný passenger locator form. Registrácia je možná 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny,“ spresňuje MZVEZ SR.