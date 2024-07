Cestujete na dovolenku a pochválili ste sa na sociálnych sieťach? Možno ste tak dali dobrý tip vlamačom

Nedostatočné zabezpečenie

Nechváľte sa ani svojím majetkom

Drahé veci nenechávajte v aute

14.7.2024 (SITA.sk) - Polícia neodporúča informovať na sociálnych sieťach o odchode na dovolenku. Zdôrazňuje to v súvislosti s tým, že opustené domy a byty môžu byť počas leta terčom vlamačov.Takisto policajti neodporúčajú ani zverejňovať statusy z dovolenky počas jej trvania, keďže to upozorňuje možných páchateľov na opustenú domácnosť.„Častou chybou pred odchodom na dovolenku je nedostatočné zabezpečenie domácnosti proti vlámaniu. Stretávame sa s prípadmi, keď občania zabudnú zavrieť okno a nechajú ho otvorené na „vetračku“ alebo zabudnú na okná v pivnici rodinného domu, špajze, toalety, strešné okno a podobne,“ uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Ideálne podľa neho je, keď sú obydlia zabezpečené kvalitnými mechanickými prostriedkami, ako sú kvalitné okná, dvere a zámky, mreže, zosilňujúce fólie na sklenených častiach dverí a okien, bezpečnostné sklá a elektronické zabezpečovacie systémy ako alarm, kamera alebo snímač pohybu.„Vytvorte zdanie, že vo vašom príbytku je niekto prítomný, využitím elektronických spínacích zariadení, ktoré na určitý čas rozsvietia svetlá, zapnú rádio či televíziu,“ odporučil Hájek.Zároveň pripomenul, že domácnosti môžu byť napojené na Pult centralizovanej ochrany Policajného zboru.Ako prevenciu možného vlámania polícia odporúča takisto nechváliť sa nadštandardnými majetkovými pomermi alebo neuschovávať doma väčšiu finančnú hotovosť.„Zapíšte si výrobné čísla drahej elektroniky a iných cenností v byte, aby polícia mohla v prípade krádeže tieto veci ľahšie nájsť a vrátiť,“ povedal Hájek.Terčom zlodejov sa v dovolenkovom období môžu stať tiež autá. „Pred odchodom na dovolenku odporúčame vozidlo zaparkovať na bezpečnom mieste, ideálne v garáži, vo dvore za oplotením, na súkromnom pozemku u známych a podobne, kde bude pod kontrolou a zníži sa riziko krádeže alebo vlámania. Ak taká možnosť nie je, odporúčame vozidlo zaparkovať na frekventovanom mieste, kde sa pohybuje viac ľudí. Pod lampou pouličného osvetlenia alebo na mieste, ktoré je chránené monitorovacím systémom obce,“ zdôrazni Hájek.Zároveň neodporúča v autách nechávať veci, ktoré by mohli zlodeja zaujať, ako sú navigácie, mobily, cenné veci, notebooky a podobne.Ak po návrate niekto zistí, že zámok na dverách jeho auta je poškodený, okno rozbité a veci z auta chýbajú, je potrebná privolať políciu.„V takom prípade s vozidlom ani vecami v ňom nemanipulujte, aby ste neznehodnotili prípadné stopy. Do príchodu polície zotrvajte na mieste, do vozidla si nesadajte, ničoho sa nedotýkajte a k vozidlu nikoho nepúšťajte,“ dodal Hájek.