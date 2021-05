Cestujte do zahraničných destinácií ešte výhodnejšie s ponukou EUROPA EXPRES

Bratislava – Praha od 13 €



Bratislava – Wien od 9 €



Bratislava – Bern (cez Rakúsko) od 49 €



Bratislava – Budapešť od 10 €



Bratislava – Berlín (cez Česko) od 34 €



Bratislava – Varšava (cez Česko) od 29 €



Bratislava – Ľubľana (cez Rakúsko) od 37 €



Bratislava – Záhreb (cez Rakúsko a Slovinsko) od 44 €





20.5.2021 (Webnoviny.sk) - Čím skôr si zakúpite lístok, tým lacnejšie vás vyjde.Cestujúci, ktorí sa rozhodnú ísť cez leto do zahraničia, sa už teraz môžu tešiť na príjemné zľavy. Čakajú na nich zmeny v portfóliu ponuky EUROPA EXPRES, ktoré pripravila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v rámci postupného zlepšovania sa pandemickej situácie.EUROPA EXPRES predstavuje ponuku cenovo výhodných jednosmerných cestovných lístkov s limitovaným počtom, ktoré môžete využiť na cestovanie do zahraničia. Cena závisí od počtu predaných lístkov, teda čím skôr si cestovný lístok z ponuky EUROPA EXPRES zakúpite, tým lacnejší ho dostanete. Ponuku je možné zakúpiť do 2. aj 1. vozňovej triedy na cesty zo Slovenska do Českej republiky, Rakúska, Švajčiarska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Slovinska a Chorvátska alebo opačne.Pre lepšiu predstavu uvádzame príklady cien medzi hlavnými mestami:Ponuku EUROPA EXPRES je možné zakúpiť v pokladniciach so systémom Komplexného vybavenia cestujúcich (KVC), zoznam všetkých miest nájdete tu à https://www.zssk.sk/zoznam-pokladnic-s-kvc/ . Ponuka sa dá zakúpiť medzi Slovenskom a Rakúskom, Českom, Nemeckom, Švajčiarskom, čoskoro aj Poľskom a dokonca aj v e-shope ZSSK (zatiaľ nie je k dispozícii v mobilnej aplikácii Ideme vlakom).V rámci zmien ponuky EUROPA EXPRES do Čiech dochádza k zjednoteniu podmienok tejto ponuky s ponukami EUROPA EXPRES do ostatných krajín. Odteraz je možné využiť túto zvýhodnenú ponuku lacnejších cestovných lístkov z ktorejkoľvek stanice ZSSK s medzinárodným oprávnením (teda zo stanice, ktorá je v zozname staníc s medzinárodným oprávnením a dajú sa z nej vydávať medzinárodné lístky) do ktorejkoľvek stanice ČD s medzinárodným oprávnením a naopak, a to aj na prestupné spojenie. Doteraz bola ponuka dostupná len pri priamych vlakoch medzi SR a ČR, odteraz je možné ju využiť aj na prestupné spojenia.V prípade ciest do Nemecka sa ruší predaj ponuky BERLIN SPECIAL, ktorú nahrádza ponuka EUROPA EXPRES.K ponuke EUROPA EXPRES do Českej republiky, Rakúska, Švajčiarska, Maďarska, Nemecka, Slovinska a Chorvátska je možné vziať so sebou 2 deti do 16 rokov za cenu 5 € pre 2. vozňovú triedu alebo 10 € pre 1. vozňovú triedu za jedno dieťa, bez ohľadu na trasu. Cestovný lístok EUROPA EXPRES pre deti je dostupný v pokladniciach ZSSK.Cestovný lístok z ponuky EUROPA EXPRES neobsahuje miesto na sedenie či spanie. Ponuka neplatí na sezónne vlaky EN 1252/1253 na trase Bratislava – Split, vo vlakoch SC Pendolino Košičan 240, 241, 242, 243, vo vlakoch Nightjet a v nočných vlakoch na území Rakúska. Výnimkou zo zjednocovania a zmien sú spomínané vlaky SC Pendolino Košičan 240, 241, 242 a 243, na tieto vlaky je EUROPA EXPRES ponúkaná spoločne s miestom na sedenie tak, ako tomu bolo doteraz, podmienky sa nemenia.Všetky presné podmienky ponuky EUROPA EXPRES, vrátane možností vrátenia cestovných lístkov, nájdete na stránke https://www.zssk.sk/ceny-zlavy-zahranicie/europa-expres/ Informačný servis