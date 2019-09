Cestujte na pracovný veľtrh do Košíc vlakom a ušetrite 50 % na cestovnom

Festival príležitostí Profesia days sa v Košiciach koná už po tretí raz



23.9.2019 (Webnoviny.sk) -Nájsť si džob snov nemusí byť vôbec jednoduché. Niekedy sa na človeka usmeje šťastie hneď, inokedy je nutné ho hľadať ako ihlu v kope sena. Teraz však prichádza skvelá príležitosť získať vysnívanú prácu ľahko a pohodlne. Po mestách Bratislava a Žilina sú na rade aj Košice. Vyberte sa na PROFESIA DAYS a vezmite osud do vlastných rúk.Pracovný veľtrh sa v metropole východu uskutoční už po tretíkrát. Vo štvrtok 26. septembra 2019 v čase 09:00 – 19:00 sa v spoločenskom pavilóne (Trieda SNP 61, Košice) môžete tešiť na množstvo vystavovateľov, bohatý program, zaujímavých spíkrov a rôzne sprievodné aktivity. Medzi firmami nebude chýbať ani národný dopravca, ktorý okrem iného predstaví záujemcom aj svoju aktuálnu ponuku voľných pracovných miest.Vďaka Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) navyše na spiatočnom cestovnom ušetríte až 50 %. Pri nákupe cestovného lístka s dátumom na 25. alebo 26. 9. oznámte v pokladnici ZSSK, že chcete využiť ponuku VLAKOM NA PROFESIA DAYS 2019 Košice. (Predpredaj je spustený od 2. 9.) V stánku národného dopravcu si nechajte cestovný doklad označiť pečiatkou ZSSK a s takto opečiatkovaným lístkom môžete do 27. 9. do 24:00 cestovať z veľtrhu práce bezplatne. Akcia platí na vnútroštátne vlaky ZSSK do 2. triedy, 1. triedu, miestenky, lôžka alebo ležadlá je potrebné si doplatiť. Vlaky EuroCity a SuperCity je možné využiť s príplatkom (1 €) a vlaky InterCity s IC doplatkom. Všetky potrebné informácie nájdete aj na webovej stránke ZSSK - http://www.slovakrail.sk/sk/ceny-zlavy-sr/profesia-days-2019-kosice.html Na festivale príležitostí v Košiciach sa ako spíkri predstavia napríklad multiinštrumentalista Marián Čekovský, módna návrhárka Jana Poláková, športový fyziológ Viktor Bielik, triatlonistka Alena Stevens, ale aj admini stránky Zomri, blogeri, influenceri, koučovia, konzultanti, manažéri a ďalší. Pestrý program zahŕňa okrem prednášok aj odborné poradenstvo, inšpiratívne workshopy či zábavné aktivity. Organizátorom podujatia je spoločnosť Profesia , ktorá prevádzkuje najväčší slovenský pracovný portál. Cieľom akcie je pomôcť ľuďom nájsť si zamestnanie, vstup je preto voľný, avšak pre získanie vstupenky je potrebná registrácia Inzercia