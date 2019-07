Cestujúci by si mali vždy preveriť, aké sú podmienky vstupu do krajiny

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. júla (TASR) - Cestujúci by si podľa rezortu diplomacie mali vždy v dostatočnom predstihu preveriť, aké sú podmienky vstupu cudzincov do ich cieľovej krajiny. Niektoré totiž nevyžadujú len víza, ale aj potvrdenie o vakcinácii v medzinárodnom zdravotnom preukaze. Vízum je dokonca niekedy potrebné, aj keď turista v krajine len prestupuje.uviedlo pre TASR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.Od konkrétnej krajiny závisí aj forma víz. Väčšina štátov vyžaduje vybavenie víz vopred, existujú však aj také, ktoré umožňujú získanie víza pri vstupe na hraničnom priechode, prípadne medzinárodnom letisku. Aj v tomto prípade je však potrebné pozrieť si podmienky vopred. Napríklad o vízum do Kataru síce je možné požiadať až pri vstupe do krajiny, v pase však nesmie byť izraelská pečiatka alebo vízum.Okrem víz udelených formou vízovej nálepky alebo pečiatky do pasu existujú v niektorých krajinách aj elektronické víza, ktoré sa dajú vybaviť bez potreby návštevy veľvyslanectva. O bezplatné elektronické vízum môžu požiadať slovenskí občania cestujúci na turistickú alebo obchodnú návštevu do Austrálie.Aj v krajinách, v ktorých na dovolenku víza nie sú potrebné, je však niekedy nutná elektronická registrácia. Príkladom sú Spojené štáty americké, kam po registrácii môžu slovenskí občania s biometrickými pasmi bez víz absolvovať turistické, súkromné alebo obchodné cesty kratšie ako 90 dní.Informácie o tom, kam občania potrebujú alebo nepotrebujú víza, rezort diplomacie zverejňuje na svojej na stránke. Odporúča však overiť si ich aj na veľvyslanectve krajiny, do ktorých turista cestuje.