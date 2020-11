Cestujúci do Grécka musia odoslať online formulár, pripraviť sa treba aj na možné testovanie

Grécka

4.11.2020 (Webnoviny.sk) - Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich dosa vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF), ktorý je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny.Vo formulári je potrebné uviesť rôzne údaje, napríklad to, odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách alebo adresu svojho pobytu v. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Ako ďalej rezort diplomacie priblížil, po odoslaní formulára dostane každý cestujúci potvrdzujúci e-mail o registrácii v online systéme a následne – v deň príchodu doaj osobný QR kód, ktorý musí byť predložený po príchode do krajiny v tlačenej či elektronickej podobe.„Ak preprava začína skôr, ako v deň príchodu do, cestujúci môže nastúpiť na cestu (napr. na palubu lietadla) po predložení potvrdzujúceho e-mailu,“ doplnilo MZVEZ SR.Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténach však cestujúcich upozorňuje, že online formulár musí byť vyplnený dôkladne, s aktuálnymi a správnymi údajmi.„V prípade nekorektných informácií vo formulári (údaje nezhodujúce sa pri check-in ako napr. číslo letu, číslo cestovného dokladu) môžu letecké spoločnosti odoprieť cestujúcemu nástup do lietadla,“ pripomína veľvyslanectvo.MZVEZ SR tiež pripomína, že pri vstupe doje nutné počítať s možným testovaním prichádzajúcich osôb. Testovanie na ochorenie COVID-19 je vykonávané hneď pri vstupe do krajiny, teda letisku či hraničnom priechode. Cestujúci by mali na výsledok testu čakať približne 24 hodín v súlade s miestnymi usmerneniami v individuálnej izolácii na adrese uvedenej vo vstupnom formulári.„V prípade, že je výsledok testu pozitívny, je testovaná osoba povinná podstúpiť 14-dňovú karanténu v určenom karanténnom zariadení. Porušenie karanténneho nariadenia sa trestá pokutou vo výške päťtisíc eur,“ upozorňuje rezort diplomacie.Cestujúci prichádzajúci doletecky z Bulharska, Rumunska, Spojených arabských emirátov, Malty, Belgicka, Španielska, Albánska, Severného Macedónska, Maďarska, Českej republiky a Poľska musia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny test na COVID-19, ktorí nesmie byť starší ako 72 hodín.Výnimku z tohto opatrenia majú občania, osoby s trvalým pobytom va cestujúci, ktorí majú nevyhnutné pracovné dôvody.je od utorka 3. novembra od 6:00 rozdelené do dvoch rizikových zón – žltá a červená a opatrenia v nich budú platné do 30. novembra.V žltej (monitorovacej) zóne A platí zákaz vychádzania od polnoci do 5:00, povinné je používanie rúšok na všetkých verejných priestranstvách v interiéri aj exteriéri. Ďalej sú zakázané všetky verejné zhromaždenia, výučba na univerzitách prebieha dištančne a povinná je práca na diaľku – home office pre 50 percent zamestnancov v súkromnom a verejnom sektore.V červenej (rizikovej) zóne B platia všetky opatrenia zo žltej zóny a zároveň je pozastavená prevádzka všetkých druhov reštaurácií, okrem donáškových služieb a predaja cez okienko. V červenej zóne je pozastavená aj prevádzka fungovania súdov, prokuratúry a katastra nehnuteľností. Ďalej je pozastavená prevádzka kaviarní, barov, kín, múzeí, divadiel či zábavných parkov a vnútorných telocviční, živých vystúpení a kultúrnych podujatí.