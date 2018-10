Cestujúci majú zvýšený záujem o linku na Schwechat a do Viedne

Letisko vo Schwechate, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. októbra (TASR) – Zvýšený záujem cestujúcich najmä o linku z Bratislavy do Rakúska na letisko Schwechat a do Viedne zaznamenal autobusový dopravca Slovak Lines. Návyky cestujúcich sa menia, čoraz viac využívajú sviatočné voľné dni na cestovanie do miest naprieč Európou. Médiá o tom vo štvrtok informoval dopravca.Pracovný týždeň s dvojicou štátnych sviatkov citeľne zvýšil dopyt po autobusovej doprave, uvádza spoločnosť s tým, že odporúča nákup lístkov v predstihu pred Sviatkom všetkých svätých.priblížila situáciu hovorkyňa dopravcu Eva Vozárová.Tento rok pribudol v utorok 30. októbra jednorazový štátny sviatok k vyhláseniu Deklarácie slovenského národa. Pracovať sa nebude ani vo štvrtok 1. novembra v deň Sviatku všetkých svätých. Očakávaný nápor sa rozloží na viac dní, pričom cestovné lístky sú vo všeobecnosti ešte stále dostupné, uzatvára Vozárová.