Cestujúci na Havajské ostrovy by si mali overiť, či ich lety nezrušili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) - Slováci, ktorí v najbližších dňoch plánujú cestovať na Havajské ostrovy, by mali vopred kontaktovať svoje turistické agentúry a letecké spoločnosti. Na svojej stránke to odporúča Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Pre hurikán Lane sú totiž mnohé lety zrušené. Zatvorené sú aj niektoré pláže, nákupné centrá aj úrady.Ministerstvo tiež odporúča občanom, ktorí sa už na ostrovoch nachádzajú, aby sa riadili pokynmi lokálnych zložiek krízového manažmentu, polície a záchranných zložiek.upozornilo MZVaEZ. Odporúča tiež dobrovoľnú registráciu na stránkach rezortu.Americký štát Havaj postihli vo štvrtok (23.8.) prívalové povodne a zosuvy pôdy vyvolané silným hurikánom Lane. Ostrovy zatiaľ zasiahol len okraj hurikánu. Jeho centrum sa stále presúva bližšie, vo štvrtok večer sa nachádzalo zhruba 300 kilometrov od východného pobrežia ostrova Havaj. Ďalší pohyb hurikánu sa dá len ťažko predvídať, avšak priamy zásah by podľa predpovedí Havajské ostrovy zrejme dostať nemali.