CESTUJÚCI, POZOR: Na týchto železničných tratiach budú výluky

Bratislava 3. júna (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v dňoch 3. až 6. júna, v čase od 08.15 h do 13.25 h, realizujú výlukové práce v úseku Smolenice – Dúbrava – Jablonica.V rámci tejto výluky v uvedenom úseku zamestnanci ŽSR zabezpečujú pracovisko na trakčnom vedení pre externú firmu Eltra. Počas výluk tiež odstránia porasty zasahujúce do blízkosti živých častí trakčného vedenia.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 4. až 7., 10. a 11. júna realizovať výlukové práce v úseku Chotín – Hurbanovo.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava koľajového lôžka výhybiek č. 1, 2, 3 a ich prípojných polí v ŽST Hurbanovo. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 4. júna, v čase od 09.00 h do 14.10 h, realizovať výlukové práce v úseku Hlohovec – Leopoldov.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje výmena koľajníc a ich následné zvarenie do bezstykovej koľaje. Dôvodom prác je odstránenie defektoskopických chýb koľaje. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 4. až 6. a 11. až 13. júna, v čase od 07.40 h do 12.40 h, realizovať výlukové práce v úseku Čachtice – Vaďovce.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstránenie dynamických rázov na stykoch v ostrých oblúkoch. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 4. júna od 07.40 – 17.00 h a 5. júna v čase od 07.40 – 14.30 h realizovať výlukové práce v úseku Jesenské - Rimavská Sobota.V rámci výlukových prác pokračujú práce na oprave železničného priecestia v km 0,810 (SP 1179) spojené so zriadením novej celogumovej konštrukcie STRAIL. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR v spolupráci s externým dodávateľom konštrukcie priecestia. Cesta III/2790 v oblasti železničného priecestia bude pre cestnú dopravu v čase od 4. – 5. júna od 07.30 – 19.00 h uzavretá. Obchádzková trasa bude vyznačená dopravným značením.Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Rimavská Sobota – Jesenské budú nahradené autobusovou dopravou.Informácie TASR poskytol hovorca ŽSR Michal Lukáč.