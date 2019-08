CESTUJÚCI, POZOR: Na týchto železničných tratiach budú výluky

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 16. augusta (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:Výlukové práce zahŕňajú konečnú úpravu štrkového lôžka a konečnú smerovú a výškovú úpravu koľaje. Práce sú vykonávané zamestnancami ŽSR.Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Fiľakovo - Lučenec budú nahradené autobusovou dopravou.Počas výluky bude vykonaná strojná smerová a výšková úprava koľaje a výhybiek v ŽST Lučenec na traťovú rýchlosť. Práce vykonáva externá firma v rámci KR HS.Odrieknuté vlakové spojenia budú nahradené autobusovou dopravou v úseku Fiľakovo – Lučenec a Lučenec – Breznička.Počas výluky bude prebiehať oprava priecestia so zriadením novej asfaltovej priecestnej konštrukcie. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.Uzávierka cesty v km 21,701 (SP0911) a obchádzka cez náhradnú trasu označenú dočasným dopravným značením bude trvať nepretržite 4 dni od prvého dňa výluky 19. augusta od 07.00 h nepretržite do 22. augusta do 18.00 h. Uzávierka cestnej komunikácie cez železničné priecestie v km 21,701 pre cestnú dopravu je časovo odchýlna od koľajovej výluky.Cestujúci budú v úseku Úľany nad Žitavou – Vráble prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v km 67,060, s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1792. Práce budú pozostávať z demontáže starej priecestnej konštrukcie, výmeny koľajového roštu, montáže novej priecestnej konštrukcie typu STRAIL, výmeny koľajníc a asfaltovania nábehov priecestia. Dôvodom realizácie prác je zhoršenie celkového stavu priecestia. Práce zrealizujú ŽSR v spolupráci s firmou Dopravné a inžinierske stavby.Cestná uzávierka priecestia potrvá nepretržite od 19. augusta od 08.00 h do 24. augusta do 08.00 h. Presmerovanie cestnej dopravy bude zabezpečené dopravným značením po obchádzkovej trase.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.V rámci tejto výluky v uvedenom medzistaničnom úseku budú zamestnanci ŽSR odstraňovať porasty zasahujúce do blízkosti živých a neživých častí trakčného vedenia a vykonávať jeho údržbu podľa platných predpisov, technických noriem a technologických postupov.Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje izolácia mosta v km 23,963. Práce budú pozostávať z trhania koľajového pola, opravy parapetných nosníkov a ich kotvenia, rozprestretia izolačnej fólie Brabant, pokládky koľajového pola, opravy geometrickej polohy koľaje a zvárania. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku zrealizuje oprava koľajového lôžka prvej traťovej koľaje a oprava prístrešku pri nástupištnej hrane číslo 3 na zastávke Bratislava Vinohrady. Práce zrealizujú ŽSR v spolupráci s firmou GEMM. Počas výlukovej činnosti bude zavedené prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti 30 km/h resp. 50 km/h.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.Informáciu TASR poskytol hovorca ŽSR Michal Lukáč.