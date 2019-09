Cestujúci prímestskými autobusmi počas týždňa mobility ušetria

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/Milan Kapusta Foto: FOTO TASR/Milan Kapusta

Prešov/Košice 15. septembra (TASR) – Ceny cestovných lístkov v prímestských autobusoch vybraných dopravcov v Prešovskom (PSK) a v Košickom samosprávnom kraji (KSK) budú od pondelka (16. 9.) do nedele (22. 9.) zľavnené. Ide o aktivitu v rámci kampane Európskeho týždňa mobility.Prešovský samosprávny kraj (PSK) poskytne cestujúcim zľavu vo výške 75 percent u všetkých svojich autobusových dopravcov. Ide o SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad a BUS Karpaty. Podľa Lei Heilovej z Úradu PSK ide doposiaľ o najvyššiu zľavu, keďže cestujúci zaplatia len štvrtinu z ceny lístka. Kraj ju uhradí zo svojho rozpočtu.Sprievodnou akciou podujatia je získanie bezkontaktnej čipovej karty u všetkých dopravcov PSK počas celého septembra zadarmo. Ako Heilová pripomenula, PSK sa do Európskeho týždňa mobility zapojil aj vlani, vtedy cestujúcim garantoval lacnejšie cestovanie v prímestskej autobusovej doprave vo výške priemerne 45 percent.Čo sa týka KSK, plne platiacich cestujúcich odvezú prímestské autobusy spoločností Eurobus a Arriva Michalovce za zľavené cestovné, ktoré štandardne mimo týždňa mobility využívajú žiaci, študenti, deti, ťažko zdravotne postihnutí a ich sprievodcovia. Oproti plnej sume ušetria 40 až 50 percent - v závislosti od precestovanej vzdialenosti, respektíve tarifného pásma.Podľa KSK kampaň vlani v Košickom kraji prekonávala rekordy. V autobusoch počas Európskeho týždňa mobility pribudlo 28.419 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 5,92 percenta oproti roku 2017. Pre zvyčajne plne platiacich bola poskytnutá zľava v celkovej sume viac ako 77.400 eur.dodal predseda KSK Rastislav Trnka.Európsky týždeň mobility sa tradične koná v tretí septembrový týždeň, jeho cieľom je motivovať jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika. Prispieť to má napríklad aj k zníženiu emisií uhlíka a zlepšeniu kvality ovzdušia. Témou tohto ročníka je Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom Prejdime sa spolu! Pozornosť upriamuje na bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli, ako aj na ich výhody pre zdravie, životné prostredie či osobný rozpočet.