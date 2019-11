CESTUJÚCI, PRIPRAVTE SA: Na mnohých tratiach budú výluky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. novembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:2. decembra 2019, v čase od 10.20 h do 15.40 h.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.v dňoch 4. a 5. decembra 2019, od 07.40 h do 13.20 h, realizovať výlukové práce v úseku Trebišov – Úpor.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.6. decembra 2019, od 08.30 h do 14.20 h.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.28. novembra od 08.00 h nepretržite až do 4. decembra do 14.00 h.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava priecestia v km 16,715 (SP2536) odstránenie asfaltu, starej priecestnej konštrukcie, trhanie koľajového poľa, zriaďovanie podvalového podložia, montáž nového koľajového poľa, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, zhutnenie štrkového lôžka, zváranie koľajníc, montáž priecestnej konštrukcie, asfaltovanie priľahlých úsekov cestnej komunikácie na priecestí a doplnenie a úprava štrkového lôžka do profilu. Cestná uzávierka priecestia potrvá od 28.11.2019 v čase od 08.00 h nepretržite do 04.12.2019 do 14.00 h. Obchádzka povedie po komunikáciách, ktoré sú označené dočasným dopravným značením. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.v dňoch 3. a 4. decembra od 08.25 h do 14.25 h.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava a údržba železničného spodku, úprava svahu, vývoz a osadenie lomového kameňa na svah, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.- v dňoch 2. a 3. decembra od 07.15 h do 12.20 h.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojné odstraňovanie krovia a náletových drevín, výmena podvalov, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.4. decembra od 10.00 h do 12.10 h a 5. decembra od 07.20 h do 12.10 h.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojné odstraňovanie krovia a náletových drevín, výmena podvalov, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.2. decembra od 08.50 h do 13.20 h.V rámci tejto výluky sa v ŽST Okoč vo v. č. 1 zrealizuje navarenie srdcovky a v uvedenom medzistaničnom úseku strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky.Keďže ide o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.- 3. decembra v čase od 08.20 h do 13.40 h.V rámci tejto výluky sa v ŽST Chotín vo v. č. 6 zrealizuje navarenie srdcovky a v uvedenom medzistaničnom úseku strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky.Keďže ide o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.4. decembra od 08.10 h do 13.50 h.V rámci tejto výluky sa v ŽST Hurbanovo vo v. č. 7, 8 zrealizuje navarenie srdcovky a jazyka a v uvedenom medzistaničnom úseku strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky.Keďže ide o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.- 4. decembra od 08.00 h do 20.00 h.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších v km 171,145 – aktivácia nového PZS 3Z. Práce realizuje f. KUMAT s.r.o.- 4. decembra od 08.40 h do 13.20 h.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje z dôvodu odstránenia chýb zistených meracím vlakom GPK a zváranie koľajníc po KR priecestia. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Trnava.Keďže ide o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.- 3. decembra v čase od 07.55 h do 13.40 h.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje z dôvodu odstránenia chýb zistených meracím vlakom GPK. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Trnava.Keďže ide o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.- v dňoch 2. až 6. decembra od 07.00 h do 14.00 h.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje výmena koľajníc v tuneli. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Trnava.Keďže ide o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.