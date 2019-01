Cestujúcich v MHD v Starej Ľubovni čakajú od februára zmeny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stará Ľubovňa 30. januára (TASR) – Cestujúcich v mestskej hromadnej doprave (MHD) v Starej Ľubovni čakajú od februára zmeny. Do platnosti totiž vstúpi nový cestovný poriadok, zmeny sa týkajú nielen jednotlivých spojov, ale aj počtu zastávok. Michal Žid z referátu investičných činností a dopravy staroľubovianskeho mestského úradu (MsÚ) uviedol, že zásadnými zmenami prešli dve linky MHD zabezpečované spoločnosťou DZS - M.K. TRANS, s.r.o., ktorá poskytuje tieto služby do konca roka 2019.Dôvodom je zlepšenie služieb cestujúcim a zosúladenie spojov železničnej a autobusovej dopravy.konkretizoval Žid.Dodal, že na trasách oboch liniek pribudli štyri nové zastávky, a to železničná stanica, cirkevná škola, Tesco a nový cintorín. V súvislosti so zastávkou pri novom cintoríne ide o výnimočný spoj, ktorý bude premávať vždy len v piatok počas pracovných dní na linke č. 1. s príchodom o 10.15 h a linke č. 2. o 12.30 h.doplnil prednosta MsÚ Aleš Solár.Na jednotlivých zastávkach budú umiestnené nové, prehľadnejšie grafikony, ktoré pre lepšiu orientáciu v spojoch MHD zahŕňajú predovšetkým zvýraznenie nástupnej zastávky. Radnica zvažovala aj zmenu názvov zastávok, keďže sú však súčasné označenia dobre známe nielen staršej, ale aj mladšej generácii, rozhodli sa ich zatiaľ ponechať.uzatvoril Solár.